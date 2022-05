Van top tot teen in het spijkergoed is dé denim look voor 2022

etrends 2022. Van top tot teen in het spijkergoed. Photo courtesy of Bally

Spijkergoed is zo oud als de weg naar Kralingen en total denim looks droegen we al volop in de jaren 2000. Overbekend is de verschijning van Britney Spears en Justin Timberlake toentertijd, beiden geheel in lichtblauwe jeans gehuld. Met de Y2K (year 2000) invloeden in de mode zijn de ‘van top tot teen’-jeans looks terug. Iets mee subiet mee aan de slag te gaan.

Modetrends 2022. Van top tot teen in het spijkergoed. Photo courtesy of Max Mara

Double denim, triple denim of simpelweg een denim overall. Ook dit seizoen steken we ons weer helemaal in het stugge blauw. Een gemakkelijke maar tegelijkertijd stoerdere look is er niet.

Modetrends 2022. Van top tot teen in het spijkergoed. Photo courtesy of Bally

De spelregels? Het maakt niet uit voor wat voor denim je kiest. Lichtblauw, donkerblauw, blauw met opdrukken, verwassen, casual of chic, mits – en nu komt het – je hetzelfde type jeans maar in de hele look doorvoert.

Duik je in je kast om denim lookjes samen te stellen – een goed idee, wat ons betreft! – probeer dan zoveel mogelijk denim items bij elkaar te halen die qua kleur en stijl in elkaars verlengde liggen.

Modetrends 2022. Van top tot teen in het spijkergoed. Photo courtesy of Fendace (Fendi and Versace)

Combineer spijkerbroeken met spijkerjacks, haal die spijkerjurk weer tevoorschijn en gooi er een spijkerjack over, trek die spijkeroverall weer aan. Spit door je kledingkast op zoek naar spijkertopjes.

Modetrends 2022. Van top tot teen in het spijkergoed. Photo courtesy of Saint Laurent

Een typisch jaren ’90 item in denim dat we op de catwalks minder tegenkwamen, is de spijkerblouse. Laat die nog maar even liggen voor een volgende ronde.

Qua accessoires kun je alle kanten op ook al hoeven die niet per se ook in het blauwe goedje te zijn uitgevoerd. Met een felgekleurde tas of witte laarzen bijvoorbeeld kun je een total denim look net even een extra twist meegeven.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.

