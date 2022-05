Het komende seizoen gaan we weer volop aan de lippenstift

Lippenstift trends herfst winter 2022 2023. Photo Bruno Gasparini, model: Eden Long, make-up artist: Vilde Feste

Elk seizoen kijken wij van Trendystyle enorm uit naar de online masterclass van MAC Cosmetics waarin top visagisten van het bekende make-up merk de trends voor het komende seizoen uit de doeken doen. Onlangs woonden we de masterclass voor herfst winter 2022 2023 bij. We geven je alvast een voorproefje van de allernieuwste make-up trends volgens MAC.

Lippenstift trends herfst winter 2022 2023. Photo Bruno Gasparini, model: Laura Baugnie, make-up artist: Alexandra Spyridopoulou

‘Lips are back.’ Zo introduceert Global Executive Director of Trend Cat Quinn de nieuwe liptrend. Na onze lippen jarenlang te hebben verstopt, gaan we ze weer accentueren en dat doen we met creativiteit. De vormen, kleuren en finishes zijn creatiever dan ooit.

Volgens MAC gaan we voor de komende herfst vooral ‘strong bold lips’ zien. ‘Clean blue lips‘ zijn volgens Cat Quinn op de catwalks het populairst, maar ook heel geliefd zijn kleuren als felroze, (superzwart), paars, Bourgondisch rood en oranje. Deze lippen combineren we met een mooie, schone en goed gehydrateerde huid als ultiem accessoire. Felle lippen met weinig meer in het gezicht zijn dé trend op catwalks en TikTok.

‘Statement lips zijn het helemaal,’ bevestigt Luisa Sporkenbach, National Artist MAC Duitsland. Voorbeelden van supercoole lippen – helemaal roze of helemaal rood – waren te zien op de catwalks van Valentino en Sacai, voegt de make-up artist eraan toe. ‘Om je lippen volop te accentueren, plaats je ze tegen een naturel huidje.’

‘Je hoeft dus niet per se een power pink suit te kopen, maar je kunt ook gewoon de show stelen met power pink lips,’ vindt Cat Quinn.

Ook op de social media is qua lippen van alles gaande, vertellen de MAC visagisten. Behalve ‘bold lips’ gaan we ook deze twee lippenstift trends zien:

#Icy lips

Lippenstift trends herfst winter 2022 2023. Photo Bruno Gasparini, model: Sarah Guerre, make-up artist: Jessie Lefler

‘Icy lips‘ of ook wel ‘juicy lips‘ zijn een enorme trend. Je moet daarbij denken aan de finish die je lippen krijgen als je er met een ijsblokje overheen gaat. Dat effect accentueer je met een juicy finish. Je krijgt dan een soort ‘melted ice popsicle look’. Met deze trend is clear lip gloss – een transparante gloss – terug in beeld. De gloss die je royaal over je lippenstift, als ijs dat op je lippen smelt.

Voor de zomer gaan we vooral voor felle oranje en abrikoos kleuren (vitamine C kleuren) in icy versie. Voor de winter gaan we voor donkerdere kleuren zoals bessenrood en Bourgondisch rood. En daar gaat dan steeds weer een flinke dosis lip gloss overheen zodat je die ultieme icy look krijgt.

#90s frost

Lippenstift trends herfst winter 2022 2023. Photo Bruno Gasparini, model: Laura Baugnie, make-up artist: Alexandra Spyridopoulou

Een andere trend die in het verlengde van de ‘icy lips’ ligt, is de ‘90s frost‘ trend, aldus Cat Quinn. De jaren ’90 zijn op dit moment overal: van dunne wenkbrauwen tot low rise jeans en zware lipliner. ‘Frosty lipstick‘ kon dan ook niet uitblijven. Frost finish lipstick met een heleboel liner is op dit moment overal op TikTok te vinden. Klassiekers van MAC in deze categorie zijn Spanish Fly en Angel.

Je kunt frosty lipstick ook combineren met pigmenten om ze wat extra’s mee te geven, geeft Luisa Sporkenbach nog mee als tip.

De nieuwigheid vandaag de dag, dat wat frosted lipsticks modern maakt, is de huid. Anders dan in de jaren 2000 toen we frosty lips combineerden met poeder en lichte onderogen, is je huid nu de basis, de canvas, voor deze opvallend fel opgemaakte lippen, vertelt Cat Quinn. Het oogt allemaal fris en jong. We zien jonge mensen dan ook felle kleuren en grafische vormen combineren met zachte, superlichte skin finishes. Dat ziet er heel fashionable en ‘Euphoria‘ uit.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE