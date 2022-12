Huidveroudering en inflammaging in de winter. Dit doe je ertegen

Huidveroudering en inflammaging in de winter

Winterkou kan een aanslag zijn op je huid en het natuurlijke verouderingsproces versnellen. Door regelmatige blootstelling aan koude lucht kan het beschermingsniveau van onze huid worden aangetast. Die wordt dan ook vatbaarder voor een proces dat ‘inflammaging’ wordt genoemd. Wat is inflammaging en hoe kun je je huid zo goed mogelijk tegen winterkou beschermen?

Wat is inflammaging?

Inflammaging is een chronische lichte ontsteking die te maken heeft met aging, ouder worden. Inflammaging is dus de samentrekking van inflammation en aging. Het is een proces dat zich in ons hele lichaam voordoet, ook in de huid.

Die wordt in de loop van de tijd gevoeliger en ontsteekt sneller. Inflammaging tast op den duur het beschermingssysteem van de huid aan. De huidstructuur verzwakt, de hoeveelheid collageen, hyaluronzuur en elastine neemt af en de huidbarrière verslechtert. De huid is hierdoor minder beschermd tegen bacteriën en virussen die ontstekingen kunnen veroorzaken. Er gebeurt dus een heleboel in de huid en dat is er ook aan af te zien: er ontstaan rimpels en fijne lijntjes en de huid wordt minder strak.

Kortom: inflammaging versnelt het natuurlijke verouderingsproces van de huid.

Hoe herken je inflammaging?

Inflammaging is gemakkelijk te herkennen: de huid wordt snel rood en voelt warm aan. Op den duur krijg je te maken met grote poriën, volumeverlies, een dunnere huid, donkere kringen onder je ogen tot zelfs acne en andere huidcondities toe.

Wat zijn de oorzaken van inflammaging?

Er zijn verschillende oorzaken voor inflammaging. Op nummer één staat stress, de dagelijkse constante stress, een sluipende, slopende en constante aanval op je huid. Een andere oorzaak is de overmatige consumptie van suiker. Suiker maar ook geraffineerde koolhydraten (wit brood, witte bloem) zijn een trigger voor ontstekingen. Uit wetenschappelijk onderzoek zou blijken dat ook voedingspatroon met veel vetten het inflammaging proces kan bevorderen. Maar ook de winterkou kan het proces bevorderen.

Wat kun je in het algemeen tegen dit aging proces doen?

Uit de oorzaken die we noemden, kun je al een paar dingen afleiden die je kunt doen. Voorkom stress zoveel als mogelijk, beperk de inname van suikers en geraffineerde koolhydraten, drink ontstekingremmende drankjes zoals groene thee, zwarte thee en koffie. En, het is altijd weer hetzelfde liedje, houd er een gezonde levensstijl op na.

Huidveroudering en inflammaging in de winter

In de winter heeft onze huid het zwaar te verduren. De constante temperatuurswisselingen tussen droge en koude lucht buiten en warme en koude lucht binnen vergen veel van onze huid. Dit geldt temeer voor de gevoelige huid en voor huidjes met eczeem of rosacea (een chronische inflammatoire aandoening).

Eigenlijk draait het om één ding: je huid heeft in dit seizoen extra bescherming nodig. Dat doe je zo:

Ga nooit zonder een anti-zonnebrandcrème naar buiten, ook niet in de winter.

naar buiten, ook niet in de winter. Gebruik extra milde reinigingsmiddelen zodat je de natuurlijke vetten in je huid niet aantast.

zodat je de natuurlijke vetten in je huid niet aantast. Douche niet te heet en lang, iets wat we in de winter (misschien niet deze winter) eerder geneigd zijn om te doen.

Vermijd wrijving met de huid om deze niet onnodig te irriteren. Sommige huidartsen raden zelfs aan om te investeren in een hoge kwaliteit wattenschijfjes :-)

met de huid om deze niet onnodig te irriteren. Sommige huidartsen raden zelfs aan om te investeren in een hoge kwaliteit wattenschijfjes :-) Exfolieer je huid met een skin product op basis van BHA of AHA, dat is exfoliërende zuren.

Gebruik zo nodig een kalmerend serum om roodheid tegen te gaan.

om roodheid tegen te gaan. Gebruik in de winter een extra vette dagcrème die een barrière tegen de kou vormt. Pas echter op: door deze beschermende laag zou je een vals idee van ‘warmte’ kunnen krijgen. Blijf dus op je hoede bij extreme omstandigheden.

die een barrière tegen de kou vormt. Pas echter op: door deze beschermende laag zou je een vals idee van ‘warmte’ kunnen krijgen. Blijf dus op je hoede bij extreme omstandigheden. Bedek je gezichtshuid in de winter met een vochtdoorlatende sjaal (iedereen kent het natte-sjaal effect dat niet bepaald bevorderlijk is voor je huid) en draag handschoenen.

(iedereen kent het natte-sjaal effect dat niet bepaald bevorderlijk is voor je huid) en draag handschoenen. Investeer in een crème of serum met retinol (vitamine A derivaat) om het natuurlijke huidverouderingsproces zoveel mogelijk tegen te gaan.

Klik hier voor beautytips voor heren