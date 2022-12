Lang haar, bob, kort kapsel? Het maakt niet uit wat je haarlengte is, tijdens de Feesten 2022 schitter je met een wet look party kapsel.

Wet look party kapsel. Foto Charlotte Mesman

Wet looks zijn al een tijdje terug in de beeld. Op de catwalks voor winter 2022 2023 zagen we ze volop voorbijkomen en dat geldt hetzelfde voor de runways voor zomer 2023. Dus wen er maar aan. Gel is terug! En tijdens de Feesten 2022 is het schitteren met een wet look party kapsel.

Shinen met een wet look party kapsel

Tijdens de Paris Fashion Week spotten we het wet look kapsel dat je op onze streetstyle foto’s ziet. Het is een supercool kapsel dat laat zien dat je je haar met gel of een ander haarproduct mooi glad om je hoofd mag plakken.

Dat is niet alleen heel stylish maar het maakt dit kapsel ook tot ideaal last minute party hair. Als je letterlijk met je handen in het haar zit omdat het niet wil of je geen tijd hebt gehad om het te wassen, dan helpt deze hair look je uit de brand.

Het maakt niet uit wat voor een haarlengte je hebt, haal met een fijne kam de gel, mud of wax door je haar zodat elk haartje op z’n plek legt en strijk er dan met je handen overheen zodat je een solide coupe krijgt.

Glossy finish

Volgens de haartrends voor 2023 gaan we tegenwoordig vooral voor een glossy finish. Dit ligt in de lijn met de make-up trends. Denk aan glass skin en glossy lippen.

Sterke haarcoupe

Hoe beter je haar geknipt is, hoe mooier zo’n hoogglans gel hoofd is. De pixie cut op onze streetstyle foto heeft een gerafelde korte pony. Let ook even op het haar bij de oren. Het is daar wat langer maar wel zo gestyled dat de oren vrij zijn.

Dit is een supertrend, zeker voor de Feesten, omdat je in je oren natuurlijk fonkelende oorbellen gaat dragen om je look een extra party twist mee te geven. Ook bij langere haarlengtes is het leuk om een beetje haar voor en een beetje haar achter je oren te dragen. En wie weet, of je het aandurft om voor de Feesten nog net even zo’n korte pony te laten knippen?

Langere haarlengtes

Heb je wat langer haar dan kun je dat sleeke, jongensachtige gevoel van de korte pixie cut nabootsen door je haar van achteren in een strakke knot vast te zetten. Maar je mag het ook los laten hangen. Je kunt je haar dan rond je hoofd heel sleek en strak stylen, altijd weer met behulp van gel, mud of een andere haarstylingsproduct, en de langere lokken een natuurlijke twist mee geven. Die mogen zelfs best wat gewild slordig zijn zodat je een spannend contrast tussen sleek en natuurlijk krijgt.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw party kapsel.

