Trend alert: 4 Feestkapsels voor Kerstmis en Oudejaarsavond. Photo courtesy of Luisa Beccaria

Elk jaar wil je er weer het beste van maken. Tijdens de feesten wil je op je mooist zijn. Daar hoort een feestelijk kapsel bij. Je kunt je haar natuurlijk stijlvol föhnen en het los laten hangen maar je kunt je kapsel ook een extra twist volgens de allernieuwste haartrends meegeven. Wij zochten 4 feestkapsels voor Kerstmis en Oudejaarsavond voor je uit.

Onze kapsel ideeën komen van de catwalks voor lente zomer 2023. Met deze feestkapsels loop je dus op de haartrends voor het nieuwe jaar vooruit. Een huge trend voor het komende seizoen is de wet look. Iets om tijdens deze feesten al mee te experimenteren. Haal de gel en beach salt spray maar weer tevoorschijn! Maar dan nu de feestkapsels die we voor je uitkozen.

4 Feestkapsels voor Kerstmis en Oudejaarsavond

1. Sleek en chic met een lichte wet look

Trend alert: 4 Feestkapsels voor Kerstmis en Oudejaarsavond. Photo courtesy of Max Mara

Voor een superchique hair look breng je je haar steil naar achteren en strijk je er een glansproduct overheen (met je handen of ook met de scheerkwast van vriendlief), zoals we dat bij de modeshow van Max Mara voor lente zomer 2023 zagen. Opvallend is hier de zijscheiding. Die gaat in 2023 een comeback maken.

Trek je scheiding haarscherp maar speel met de richting. Voor een moderne twist kun je ‘m ietwat scheef naar achteren trekken (zie het kapsel rechts). Zet je haar vast in een paardenstaart of knot.

2. Het nonchalante wet look kapsel

Trend alert: 4 Feestkapsels voor Kerstmis en Oudejaarsavond. Photo courtesy of Etro

Trend alert: 4 Feestkapsels voor Kerstmis en Oudejaarsavond. Photo courtesy of Etro

Wet look kapsels hoeven niet altijd strak en clean te zijn. Het mag er ook gewild slordig uitzien. Met andere woorden: haal die beach salt spray maar weer tevoorschijn ook al is het nog hartje winter. Deze hair look is meteen ook een fantastische last minute oplossing voor als je geen tijd hebt om je haar te wassen.

3. Het wet look opsteek kapsel

Trend alert: 4 Feestkapsels voor Kerstmis en Oudejaarsavond. Photo courtesy of Vivetta

Je kunt natuurlijk ook nog een stap verdergaan en er een extra feestelijk opsteekkapsel van maken zoals we dat bij Vivetta zagen. Dit kapsel mag er misschien ingewikkeld uitzien maar het is vrij eenvoudig.

Maak een korte zijscheiding en breng de lange kant van het haar met een fijne kam en gel opzij. Breng de rest van je haar, opnieuw met kam en gel, naar achteren. Zet de bovenste lokken van je haar in een hoge paardenstaart vast en draai er een haarlok omheen. Laat de onderste lokken loshangen en krul zet met de krultang naar buiten zodat je die retro look krijgt. Zorg dat je vooral netjes werkt!

4. Romantisch kapsel met haar accessoires

Trend alert: 4 Feestkapsels voor Kerstmis en Oudejaarsavond. Photo courtesy of Luisa Beccaria

Houd je meer van een speelse bohémien look, of van een romantisch kapsel, droog je haar dan met een diffuser en ga met haar accessoires aan de slag. Hair piercings bijvoorbeeld kunnen je op leuke haar ideeën brengen.

Maak vlechtjes en haal de ringetjes erdoor of zet je voorste lokken losjes met zo’n ringetje vast. Creëer volume bovenop je hoofd, iets wat we al een tijdje niet meer gedaan hebben. Laat je inspireren door het kapsel dat we bij Luisa Beccaria zagen.

Fijne feestdagen toegewenst!

