10x kledingtips voor Kerstmis en Oud en Nieuw. Van feestelijke jurken en hoge hakken tot glitter, glamour en stijlvolle accessoires.

Kledingtips voor Kerstmis. 10x Do’s en don’ts voor de feestdagen, Foto: Mauro Pilotto

De feestdagen zijn hét moment om eens helemaal over een andere boeg te gooien. Als er een gelegenheid is om wat meer uit te pakken met je kleding, dan zijn het Kerstmis en oud en nieuw wel. Dus doe het goed! Trek die droomjurk aan, haal je mooiste sieraden uit de kast en shockeer desnoods een beetje. Maar doe het met stijl!

Wil je weten welke looks en trends deze feestdagen het modebeeld bepalen? Bekijk ook onze feestmode voor Kerstmis en Oud en Nieuw en laat je inspireren door de mooiste feestelijke outfits.

Kledingtips voor Kerstmis en oud en nieuw: 10x do’s en don’ts

Draag niet zomaar groen en rood tegelijk (tenzij het een bescheiden ruit is). Het zijn de kleuren van de kerstboom en de Kerstman! Total red, van top tot teen in het rood, is daarentegen een heel ander verhaal! Een rode jurk, een rood pak of een volledig rode look kan juist bijzonder stijlvol zijn. Monochrome looks zijn nog steeds in de mode. Kies voor mooie materialen en een krachtige tint rood.

Het zijn de kleuren van de kerstboom en de Kerstman! Total red, van top tot teen in het rood, is daarentegen een heel ander verhaal! Een rode jurk, een rood pak of een volledig rode look kan juist bijzonder stijlvol zijn. Monochrome looks zijn nog steeds in de mode. Kies voor mooie materialen en een krachtige tint rood. Ga eens voor superhoge hakken. Ook al mag je tijdens de feestdagen natuurlijk best op chique hoge laarzen voor de dag komen. Geen held op hakken? Kies dan voor elegante pumps of slingbacks met kitten heels. Houd wel rekening met de gelegenheid en de ondergrond.

Ook al mag je tijdens de feestdagen natuurlijk best op chique hoge laarzen voor de dag komen. Geen held op hakken? Kies dan voor elegante pumps of slingbacks met kitten heels. Houd wel rekening met de gelegenheid en de ondergrond. Heb lef! Dit is de periode waarin je eens iets anders mag proberen. Trek die gouden avondjurk aan. Of ga voor een doorzichtige lingeriejurk met mooi ondergoed eronder, een kort cocktailjurkje of een lange zwartfluwelen jurk à la Wednesday Addams (of beter nog: Morticia). Dit is je kans om eens flink uit te pakken!

Dit is de periode waarin je eens iets anders mag proberen. Trek die gouden avondjurk aan. Of ga voor een doorzichtige lingeriejurk met mooi ondergoed eronder, een kort cocktailjurkje of een lange zwartfluwelen jurk à la Wednesday Addams (of beter nog: Morticia). Dit is je kans om eens flink uit te pakken! Overdrijf! Tijdens de feestdagen mag het best een beetje over the top zijn. Pak eens flink uit en trek die droomkleding aan. Pailletten, glitters, metallic stoffen en opvallende sieraden: het mag allemaal. Combineer wel met gevoel voor stijl en houd rekening met de dresscode en de gelegenheid.

Tijdens de feestdagen mag het best een beetje over the top zijn. Pak eens flink uit en trek die droomkleding aan. Pailletten, glitters, metallic stoffen en opvallende sieraden: het mag allemaal. Combineer wel met gevoel voor stijl en houd rekening met de dresscode en de gelegenheid. Maar… lijd geen kou. Kleed je naar de situatie. Blauwe tenen in zomersandaaltjes doen je look geen goed (ook al zijn ze misschien helemaal in de mode). Denk ook aan een mooie winterjas, mantel of cape die bij je feestoutfit past.

Kleed je naar de situatie. Blauwe tenen in zomersandaaltjes doen je look geen goed (ook al zijn ze misschien helemaal in de mode). Denk ook aan een mooie winterjas, mantel of cape die bij je feestoutfit past. Ga voor een chique winterjas. Durf opvallende combinaties te maken. Een avondjurk met een trenchcoat kàn heel chic zijn. Ook een mooie faux-fur jas (helemaal in de mode!) is een feestelijke keuze. Denk van tevoren na over de jas, cape of puffer coat die je over je avondjurk gaat dragen. Je wilt je zorgvuldig samengestelde outfit niet bij de voordeur al tenietdoen. Meer over de winterjassen voor 2026 kun je lezen in Zo zien de oversized winterjassen voor herfst/winter 2026-2027 eruit.

Durf opvallende combinaties te maken. Een avondjurk met een trenchcoat kàn heel chic zijn. Ook een mooie faux-fur jas (helemaal in de mode!) is een feestelijke keuze. Denk van tevoren na over de jas, cape of puffer coat die je over je avondjurk gaat dragen. Je wilt je zorgvuldig samengestelde outfit niet bij de voordeur al tenietdoen. Meer over de winterjassen voor 2026 kun je lezen in Zo zien de oversized winterjassen voor herfst/winter 2026-2027 eruit. Draag je familiejuwelen. Als je ze nu niet draagt, wanneer dan wel? Haal die diamanten ring, gouden ketting of bijzondere broche uit de kast. De feestdagen zijn een mooie gelegenheid om bijzondere sieraden te dragen die anders misschien in een doosje blijven liggen.

Als je ze nu niet draagt, wanneer dan wel? Haal die diamanten ring, gouden ketting of bijzondere broche uit de kast. De feestdagen zijn een mooie gelegenheid om bijzondere sieraden te dragen die anders misschien in een doosje blijven liggen. Streef naar perfectie. Neem de tijd voor de voorbereidingen en sla geen details over. Een manicure, pedicure, verzorgd kapsel en mooie make-up maken je feestlook compleet. Denk ook aan de juiste lingerie, panty’s en schoenen. Pas je outfit vooraf en controleer of alles goed zit, ook wanneer je gaat zitten of bewegen. Doe inspiratie op voor je feestkapsel: Feestkapsels en opsteekkapsels voor Kerstmis en oud en nieuw 2026.

Neem de tijd voor de voorbereidingen en sla geen details over. Een manicure, pedicure, verzorgd kapsel en mooie make-up maken je feestlook compleet. Denk ook aan de juiste lingerie, panty’s en schoenen. Pas je outfit vooraf en controleer of alles goed zit, ook wanneer je gaat zitten of bewegen. Doe inspiratie op voor je feestkapsel: Feestkapsels en opsteekkapsels voor Kerstmis en oud en nieuw 2026. Gedraag je feestelijk en stijlvol. Stort je in je goud- of zilverkleurige gewaad, behangen met chique juwelen en wankelend op je onmogelijk hoge hakken, niet ongegeneerd op het buffet. Een overvol bord is niet chic (en een volle mond ook niet). Geniet van het eten, maar vergeet je tafelmanieren niet. Lees ook: Zo ben jij een geliefde gast.

Stort je in je goud- of zilverkleurige gewaad, behangen met chique juwelen en wankelend op je onmogelijk hoge hakken, niet ongegeneerd op het buffet. Een overvol bord is niet chic (en een volle mond ook niet). Geniet van het eten, maar vergeet je tafelmanieren niet. Lees ook: Zo ben jij een geliefde gast. Wie mooi wil zijn, hoeft niet per se pijn te lijden. Verwacht niet dat een feestlook altijd even comfortabel zit, maar maak het jezelf ook niet onnodig moeilijk. Draag je een strakke jurk, zorg dan dat je er nog prettig in kunt zitten en bewegen. Kies je voor hoge schoenen, neem dan eventueel een paar comfortabele schoenen mee voor later op de avond. Een echte fashionlook vraagt soms wat meer van je dan je dagelijkse outfit. Maar je krijgt er ook veel voor terug: bewonderende blikken, complimenten en een flinke ego-boost.

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