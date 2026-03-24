Update je kapsel met het goedkoopste haaraccessoire dat er is: schuifspeldjes. Steek je haar op met tientallen speldjes voor een metallic effect.

Voor deze haartrend voor winter 2026 heb je alleen schuifspeldjes nodig. Foto Charlotte Mesman

Toen de modellen bij de modeshow van Dries Van Noten voor herfst winter 2026 2027 in Parijs naar buiten kwamen, zagen we het meteen: in hun haar staken tientallen schuifspeldjes. Misschien nog wel meer! Alsof de meisjes hun haar zelf hadden opgestoken en daarbij enthousiast met speldjes aan de slag waren gegaan, en daarin een beetje waren doorgeschoten, wat nu juist een interessant resultaat opleverde.

De modeshow voor herfst winter 2026 2027

De modeshow voor herfst winter 2026 2027, onder leiding van ontwerper Julian Klausner, draaide om opgroeien, nostalgie en jezelf ontdekken. Dat idee zag je ook terug in het haar: jong, vrij en een beetje experimenteel, maar toch stijlvol.

Een kapsel met karakter

De opvallende hair look op de catwalk van Van Noten is het werk van haarstylist Olivier Schawalder. Hij gebruikte tientallen – soms zelfs honderden – schuifspelden die hij dicht op elkaar in het haar plaatste. Sommige modellen droegen ook goudkleurige oorbellen met veel details wat het metallic effect van het kapsel versterkte en extra glans toevoegde.

De kapsels verschilden onderling. Bij sommige modellen was het haar strak naar achteren gebracht en achter op het hoofd ineengedraaid en vervolgens met speldjes bewerkt. Bij andere modellen viel het haar los of was het losjes opgenomen en was de bovenkant van het haar met overdreven veel haarspeldjes bewerkt, zodat je een explosie van metallic details kreeg. Het resultaat: een kapsel dat eruitziet alsof je het snel in elkaar gedraaid hebt, maar toch dat toch heel modieus is.

Waarom deze trend goed werkt

Wat deze look zo interessant maakt, is het contrast. De kapsels waarin het haar los gedragen wordt, zien er natuurlijk en ontspannen uit, terwijl de haarspelden opvallen en het licht vangen. Dat zorgt voor een frisse uitstraling. Maar je kunt er net zo goed heel strakke en edgy kapsels mee maken.

De make-up was natuurlijk, waardoor het haar echt de aandacht kreeg. Ook de kleding – vaak gelaagd en met veel structuur – paste goed bij deze speelse stijl. Elk model had een iets ander kapsel, maar de schuifspelden vormden de rode draad.

Zo maak je het kapsel zelf

Het leuke aan deze trend? Je kunt hem makkelijk thuis proberen.

Begin met droog of licht vochtig haar en gebruik een textuurspray voor wat extra grip. Je kunt je haar ook met een lichte wet gel bewerken voor de ietwat ‘dirty’ textuur zoals bij Dries Van Noten.

Maak een simpele basis, zoals een lage knot, een messy bun of een losse staart.

Pak metallic haarspelden in goud, zilver of rosé en steek ze dicht bij elkaar in het bovenste deel van je haar of, als je een knot hebt gemaakt, in de knot. Hoe meer, hoe beter voor het effect.

Wil je extra uitpakken? Draag er goudkleurige (lange) oorbellen bij voor een speelse twist.

Gebruik een beetje haarspray om alles op zijn plek te houden, maar draag je een deel van je haar los, zorg er dan voor dat het natuurlijk blijft vallen.

Voor elke gelegenheid

Deze haartrend is perfect voor feestjes, etentjes of een avond uit. Maar ook overdag kan het een leuke upgrade zijn van een simpele look. Het mooiste is dat je er geen dure producten voor nodig hebt: haarspelden zijn betaalbaar en makkelijk te vinden.

Durf te experimenteren

De boodschap van deze trend is duidelijk: mode en beauty mogen leuk zijn. Het hoeft niet perfect of ingewikkeld te zijn. Juist door met haaraccessoires te spelen en te experimenteren ontstaat een look die bij jou past.

In lijn met de haartrends voor winter 2026

De hair look van Dries Van Noten staat niet op zichzelf, maar past perfect binnen een grotere beweging op de catwalks in Parijs voor herfst winter 2026 2027. Haaraccessoires spelen dit seizoen een hoofdrol.

Bij Chanel zagen we bijvoorbeeld glinsterende tinsels (van die flinterdunne sliertjes die als haarextensions aan het haar worden geknoopt voor een feestelijk glittereffect) in de kapsels, terwijl Chloé koos voor extra lange extensions versierd met haarsieraden. De versie van Dries Van Noten viel op door de hoeveelheid haarspelden: méér is hier echt méér. De trend laat zien dat haar niet alleen praktisch is, maar ook een belangrijk mode-accessoire wordt.

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS