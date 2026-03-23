Wat zegt de online dating-etiquette: wijs je iemand netjes af, of verdwijn je geruisloos? Eén ding is duidelijk: ghosting is (bijna altijd) not done.

Ghosting. Waarom zomaar verdwijnen erger is dan een (nette) afwijzing

Je hebt dagen – misschien zelfs weken – intensief contact. De gesprekken zijn leuk, de klik voelt oprecht en er lijkt iets moois te ontstaan. En dan… niets. Geen reactie meer, geen verklaring, geen afsluiting. Je laatste bericht blijft onbeantwoord, terwijl zijn of haar profiel nog gewoon actief is.

Dit fenomeen, beter bekend als ghosting, betekent dat iemand het contact plotseling verbreekt zonder uitleg. Hoewel het niet nieuw is, komt het door datingapps zoals Tinder, Bumble en Hinge vaker voor dan ooit. Waar je vroeger nog een gesprek moest voeren, is verdwijnen nu snel en eenvoudig.

Waarom kiezen mensen voor ghosting?

Op het eerste gezicht lijkt ghosting soms voort te komen uit zorgzaamheid: iemand niet willen kwetsen. In werkelijkheid spelen vaak andere redenen mee, zoals het vermijden van ongemak of angst voor een lastig gesprek. Ook het idee dat er altijd wel iemand anders is, kan een rol spelen.

Online dating heeft onze kijk op relaties veranderd. Met een grote hoeveelheid mogelijke matches binnen handbereik voelt het voor sommigen makkelijker om verder te gaan dan om eerlijk te zeggen dat ze geen klik voelen. Ghosting is daardoor minder een beschermende keuze en meer een manier om moeilijke situaties uit de weg te gaan.

De impact: onzekerheid die blijft hangen

Voor degene die achterblijft, is ghosting zelden een kleine teleurstelling. Het ontbreken van een duidelijke reden zorgt voor veel vragen: wat ging er mis? Heb ik iets verkeerd gedaan?

Juist die onzekerheid maakt ghosting zo pijnlijk. Zonder afsluiting blijf je zoeken naar antwoorden. Dat kan leiden tot piekeren, zelftwijfel en minder zelfvertrouwen. Uit een studie gepubliceerd in het tijdschrift Computers in Human Behavior blijkt dat ghosting vaak een sterkere en langdurigere emotionele impact heeft dan een directe afwijzing. In tegenstelling tot een duidelijke ‘nee’, blijft ghosting vaak langer doorwerken. Het voelt als een open einde waar je geen grip op hebt. Experts van Verywell Mind en Psychology Today noemen ghosting zelfs passief-agressief en soms emotioneel mishandelend – vooral als het herhaald gebeurt.

Waarom het vrouwen vaak extra raakt

Veel vrouwen herkennen het: je stelt je open, investeert emotioneel en laat iemand langzaam dichterbij komen. Als dat plots stopt zonder uitleg, kan dat voelen als een persoonlijke afwijzing. Twijfels kunnen de kop opsteken: lag het aan mij, mijn uiterlijk of mijn persoonlijkheid? Deze gedachten kunnen er zelfs voor zorgen dat je daten minder leuk gaat vinden of zelfs gaat vermeden. Het vertrouwen in nieuwe contacten kan daardoor afnemen.

Eerlijkheid boven stilte

Hoe ongemakkelijk het ook kan zijn, een korte en respectvolle afwijzing is daarom bijna altijd de beste en meest nette keuze. Een simpel berichtje kan al genoeg zijn om duidelijkheid te geven en de ander de kans te geven om verder te gaan. Eerlijk communiceren vraagt misschien wat meer moed, maar voorkomt onnodige pijn. Het laat zien dat je respect hebt voor de ander en dat je op een volwassen manier met relaties omgaat.

Wanneer ghosting wél oké is

Er zijn situaties waarin ghosting begrijpelijk is. Bijvoorbeeld wanneer je je onveilig voelt, iemand je grenzen overschrijdt of je een sterk negatief gevoel hebt dat je niet kunt negeren. In zulke gevallen is het belangrijk om voor jezelf te kiezen. Maar in de meeste normale dating-situaties geldt dat een korte uitleg veel verschil kan maken.

Kies voor duidelijkheid

In een tijd waarin swipes en snelle keuzes centraal staan, wordt goede communicatie steeds belangrijker. Twijfel je? Kies dan niet voor stilte, maar voor eerlijkheid. Want of iets nu begint of eindigt – echte verbinding verdient woorden, geen verdwijning.

