Waarom vrouwen meer uren nachtrust nodig hebben dan mannen. En waarom de kwaliteit van je nachtrust zo belangrijk is.

Slapen: waarom je meer nachtrust nodig hebt dan je denkt

Werk, verplichtingen, sociaal leven en – niet te vergeten – de onzichtbare mentale belasting van het dagelijks leven. We krijgen elke dag ontzettend veel voor onze kiezen. Het is het geen verrassing dat slapen vaak onderaan de prioriteitenlijst staat. Maar hier is de waarheid: slapen is geen luxe, het is de basis voor je gezondheid, humeur en energie. En daarbij gaat het niet alleen om genoeg slapen. Het gaat om goed slapen.

Je kent het standaardadvies vast: volwassenen hebben 7 tot 9 uur slaap per nacht nodig. Dat klopt nog steeds. Maar voor veel vrouwen zit het probleem ‘m niet alleen in de kwantiteit, maar ook in de kwaliteit.

Zelfs als we genoeg slapen, hebben vrouwen vaker dan mannen de neiging om:

moeite te hebben met inslapen

’s nachts wakker te worden

vermoeid te zijn bij het opstaan

Met andere woorden, je kunt ‘alles goed doen’ en toch uitgeput wakker worden. Het zit niet in je hoofd – onderzoek bevestigt dit.

Hebben vrouwen meer slaap nodig?

Gemiddeld slapen vrouwen iets langer dan mannen: ongeveer 10 tot 15 minuten per nacht. Het is een klein verschil, maar belangrijk.

Vrouwen krijgen vaak te maken met een grotere mentale belasting in het dagelijks leven: plannen, organiseren, zorgen, onthouden. Voeg hogere niveaus van angst en hormonale schommelingen toe, en het is duidelijk waarom het vrouwelijk lichaam meer tijd nodig kan hebben om te herstellen.

Officiële richtlijnen verschillen niet per geslacht, maar veel experts zijn het eens: vrouwen voelen zich vaak beter en functioneren beter aan het hogere eind van de 7 tot 9 uur slaaprange.

Hormonen bepalen het ritme

Een van de grootste redenen waarom slapen onvoorspelbaar kan aanvoelen? Hormonen.

Tijdens je cyclus

De dagen voor je menstruatie kunnen zorgen voor lichter en onrustiger slapen door schommelende hormoonniveaus en symptomen zoals krampen of stemmingswisselingen.

Tijdens de zwangerschap

Slapen kan een uitdaging worden, vooral in het derde trimester, door ongemak, vaak naar de wc moeten en angst.

Na de bevalling

Hier is het duidelijk: gebroken slaap wordt de norm en het kan tijd kosten om te herstellen.

Tijdens perimenopauze en menopauze

Opvliegers, nachtelijk zweten en hormonale veranderingen kunnen de slaap ernstig verstoren. Veel vrouwen ontwikkelen in deze fase ook voor het eerst slapeloosheid.

Kortom: vrouwen hebben geen vast slaapritme gedurende hun leven; het verandert voortdurend.

Dagelijkse gewoonten die je slaap kunnen saboteren

Sommige routineuze handelingen kunnen de slaapkwaliteit stilletjes verminderen, vooral als het lichaam al met stress of hormonale schommelingen te maken heeft.

Dat ‘ontspannende‘ wijntje

Het kan in eerste instantie slaperigheid veroorzaken, maar alcohol leidt vaak tot meer fragmentarische en minder herstellende slaap later in de nacht.

Koffie in de late namiddag

Cafeïne kan uren in je systeem blijven en maakt het moeilijker om in slaap te vallen en te blijven slapen.

Scrollen in bed

Telefoons en tablets geven licht af dat je hersenen vertelt dat het nog dag is, waardoor de natuurlijke slaapsignalen vertragen.

Racende gedachten

Als je brein overuren draait zodra je hoofd het kussen raakt, ben je niet alleen. Stress en mentale belasting zijn belangrijke slaapverstoorders voor vrouwen.

De mythe van ‘ik doe het prima op vijf uur’

We kennen allemaal wel iemand die zegt dat hij of zij goed functioneert op weinig slaap. In werkelijkheid zijn echte korte slapers zeer zeldzaam.

Voor de meesten van ons beïnvloedt te weinig slaap:

concentratie en geheugen

stemming en emotionele balans

besluitvorming

energieniveau

Het lastige? Je merkt vaak niet hoeveel het je beïnvloedt.

Een van de eenvoudigste en meest effectieve oplossingen: ga gewoon 15 minuten eerder naar bed en bouw dit langzaam op.

Kleine veranderingen met groot effect

Je hoeft je leven niet volledig om te gooien om beter te slapen. Enkele consistente gewoonten kunnen veel verschil maken.

Houd een vast ritme aan

Ga elke dag op hetzelfde tijdstip naar bed en sta op hetzelfde tijdstip op – ook in het weekend.

Creëer een ontspanningsroutine

Ga voor zachte verlichting, een boek of lichte stretchoefeningen in plaats van mobieltjes of tablets.

Maak van je slaapkamer een slaapparadijs

Koel, donker en stil: daar slaap je goed bij.

Let op de timing

Beperk cafeïne, alcohol en zware maaltijden in de avond.

Beweeg, maar niet te laat

Regelmatige lichaamsbeweging verbetert de slaap, maar intensieve training vlak voor het slapen kan stimulerend zijn en je wakker houden.

Pas je routine aan op je levensfase

Fris beddengoed, ondersteunende kussens of ontspanningstechnieken kunnen echt verschil maken, afhankelijk van wat je lichaam doormaakt.

Vraag hulp als dat nodig is

Als slaapproblemen aanhouden, is het verstandig een professional te raadplegen. Behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid (CBT-I) zijn zeer effectief.

Waarom je nachtrust zo belangrijk is

Als je beter slaapt, lijkt en wordt alles gemakkelijker.

Je bent geconcentreerder, geduldiger en energieker. Je lichaam functioneert beter, je humeur stabiliseert en je gezondheid op lange termijn verbetert.

Zelfs kleine veranderingen– zoals 30–60 minuten extra nachtrust van goede kwaliteit – kunnen een merkbaar effect hebben op hoe je je elke dag voelt.

Probeer vanavond een kleine aanpassing: dim de lichten eerder, leg je telefoon eerder weg, of ga net iets eerder naar bed dan gewoonlijk.

Klik hier voor welzijnstips voor de heren op ADVERSUS