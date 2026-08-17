Zo draag je jeans deze herfst? Ontdek 5 stijlvolle denimlooks uit de grootste shows van 2026, van baggy jeans tot denim-on-denim en chic tailoring.

Zo draag je jeans deze herfst: 5 stijlvolle denimlooks voor 2026. Photo courtesy of Gucci

Jeans zijn voor najaar 2026 allesbehalve saai. Op de catwalks zagen we denim terug in uiteenlopende stijlen: van nonchalante baggy jeans en destroyed denim tot donkere, elegante modellen en zelfs denim-on-denim. In een eerder artikel zetten we de jeans trends voor herfst/winter 2026-2027 al voor je op een rijtje. Vandaag leggen we je uit hoe we de spijkerbroeken voor dit najaar gaan stylen. Met de juiste jas, schoenen en accessoires geef je een vertrouwde jeans meteen een up-to-date uitstraling.

Deze vijf stijlvolle denimlooks laten zien hoe je je jeans dit najaar kunt dragen. Van sportief en stoer tot opvallend chic: dit zijn de manieren waarop je jeans nu wilt stylen.

De rode draad: donker, ruim en veelzijdig

Een paar dingen vallen op in de verschillende looks. Donkere denimtinten – van diepblauw tot bijna zwart – geven jeans een meer geklede uitstraling. Daarnaast zijn straight, relaxed en extra wijde modellen sterk vertegenwoordigd. Toch is er ook ruimte voor een slankere jeans, vooral wanneer de rest van de outfit wat meer volume heeft.

Ook de schoenen maken een groot verschil. Deze herfst schieten we niet gedachteloos in die vertrouwde sneakers of enkellaarsjes, maar pakken we het anders aan: van kniehoge laarzen en loafers tot puntige pumps en chunky schoenen. Juist daarmee bepaal je de mood van je jeanslook: casual, chic of stoer.

1. Straight jeans met kniehoge laarzen

Model draagt een mid-wash straight jeans met zwart leren pufferjack en kniehoge laarzen met overknee kousen. Photo courtesy of Isabel Marant

Een van de makkelijkste looks om direct naar je eigen garderobe te vertalen, zagen we bij Isabel Marant. Op de catwalk van het Franse modehuis spotten we de combinatie van een straight jeans, een zwart leren pufferjack en hoge laarzen. De mid-wash jeans houdt de outfit relaxed, terwijl het korte jack en de kniehoge laarzen voor een luxere uitstraling zorgen.

Opvallend detail: de laarzen worden over de jeans gedragen, terwijl boven de laarzen nog gebreide sokken of beenwarmers uitkomen. Deze details geven de look een stoere twist.

Zo draag je de look: kies een straight jeans die net iets losser valt en combineer die met een volumineuze, korte jas. Een zwarte jeans kan de outfit nog wat chiquer maken.

De beste schoenen: kniehoge laarzen. Een stevig model werkt voor een meer casual effect; een strakker leren paar maakt de look verfijnder.

2. Maak jeans avondwaardig

Model draagt een high-waisted straight jeans met zwarte coltop, beige bontstola en puntige zwarte pumps. Photo courtesy of Gucci

Wie zegt dat je jeans alleen overdag kunt dragen? Deze denimlook van Gucci bewijst het tegendeel. Een high-waisted straight jeans krijgt een compleet andere uitstraling met een strakke zwarte coltop, een luxe accessoire en puntige pumps. Let ook op de klassieke tas (ook op de manier waarop die gedragen wordt), de zwarte zonnebril met filmsterren-allure en de brede ceintuur die de taille accentueert.

Het contrast is hier de sleutel: stoer denim wordt gecombineerd met een glanzend materiaal, zoals leer of latex, zacht (fake) fur en elegante schoenen. Daardoor wordt de jeans ineens geschikt voor een stijlvolle avondlook met een sexy twist.

Zo draag je de look: combineer een chique jeans met zwarte basics en voeg één opvallend accessoire toe. Een bontstola, volumineuze sjaal of opvallende clutch is al genoeg om een eenvoudige jeans bijzonder te maken.

De beste schoenen: puntige pumps of andere elegante schoenen met een scherpe neus. Die zorgen voor een langer en slanker silhouet.

3. Combineer destroyed denim met tailoring

Model draagt een ripped jeans met grote kniegaten, oversized zwarte double-breasted blazer en zwarte platte schoenen met puntige neus. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Een jeans met grote kniegaten klinkt misschien niet bepaald verfijnd, maar de combinatie met een oversized double-breasted blazer, zoals we die bij Dolce & Gabbana spotten, maakt deze look interessant. Het contrast tussen het scherpe maatwerk en de nonchalante jeans zorgt ervoor dat beide kledingstukken elkaar versterken. Het kanten hemdje dat net onder de blazer vandaan komt, zorgt voor een vrouwelijke touch.

De combinatie met een chique blazer is een makkelijke stylingtruc voor wie een favoriete ripped jeans een meer volwassen uitstraling wil geven.

Zo draag je de look: kies een blazer met power shoulders en een oversized volume. Houd de rest van de outfit rustig, zodat de combinatie van blazer en jeans centraal blijft staan.

De beste schoenen: zwarte loafers of platte veterschoenen. Die geven de outfit een klassieke basis en voorkomen dat de ripped jeans te casual wordt.

4. Ga voor extra veel volume

Modellen met superwijde donkere jeans, wijde bovenlagen en stevige suède halfhoge veterschoenen. Photo courtesy of Emporio Armani

De meest modieuze manier om jeans dit najaar te dragen? Ga gerust een maatje groter, zoals op de catwalk van Emporio Armani. In deze looks worden zeer wijde, donkere jeans gecombineerd met een volumineuze blazer over een vest of een wijde top. Beide looks worden afgemaakt met stevige, suède halfhoge veterschoenen. Het silhouet is ruim en nonchalant, maar door de donkere kleuren en rijke materialen tegelijkertijd verfijnd.

De lange, bijna op de grond vallende broekspijp zorgt voor dat moderne, nonchalante gevoel. Ook de kleurencombinatie valt op: donkere denim wordt hier niet alleen met zwart gedragen, maar juist met chocoladebruin en verschillende grijstinten. Dat geeft de outfits een zachte, luxe uitstraling en voelt net weer anders dan de klassieke combinatie van denim met zwart.

Zo draag je de look: kies voor één duidelijk silhouet en laat zowel de boven- als onderkant wat ruimer vallen. Een donkere denim maakt de combinatie makkelijker draagbaar en zorgt voor een luxere uitstraling. Probeer je jeans eens te combineren met chocoladebruine en grijze tinten in plaats van zwart. Door verschillende texturen en materialen met elkaar te combineren, krijgt de oversized look meer diepte.

De beste schoenen: stevige, halfhoge suède veterschoenen met een chunky zool. Ze geven voldoende tegenwicht aan de wijde broekspijp en zorgen ervoor dat het silhouet mooi in balans blijft.

5. Denim-on-denim krijgt een stoere twist

Model draagt een donkere straight jeans met denimjack met shearling kraag en opvallende westernriem. Photo courtesy of Diesel

De klassieke combinatie van een denimjasje en jeans is terug, maar krijgt dit seizoen bij Diesel een uitgesproken rock- en westerngevoel. Een donker spijkerjack met een shearling kraag, een bijpassende jeans en een opvallende riem maken van denim-on-denim een statement.

Interessant is dat hier juist voor een slim-to-straight model is gekozen, als mooie tegenhanger van de ruimere silhouetten die je elders ziet.

Zo draag je de look: kies denimtinten die dicht bij elkaar liggen voor een rustig geheel en voeg één karaktervol accessoire toe, zoals een westernriem. De shearling kraag past bovendien goed bij de vele (fake) fur-details die we dit najaar in de mode zien.

De beste schoenen: westernlaarzen versterken het thema, maar ook stevige enkellaarsjes of eenvoudige zwarte boots werken goed als je de look minder uitgesproken wilt maken.

Jeans hoeft dit najaar dus niet op één manier

Zoals je ziet, is er dit najaar niet een bepaalde jeans die je moet hebben of één vaste manier waarop je hem moet stylen. Een straight jeans kan sportief worden met laarzen, chic met pumps en stoer met een leren jack. Een wijde jeans krijgt een heel andere uitstraling met een oversized blazer, terwijl destroyed denim juist verrassend goed werkt met klassiek maatwerk.

De makkelijkste manier om je jeans een update te geven, zit daarom niet per se in een nieuw model, maar in wat je erboven en eronder draagt. Een andere top, een paar opvallende schoenen of laarzen, of een statement accessoire kan dezelfde jeans een compleet nieuwe uitstraling geven.