Je handen kunnen je leeftijd eerder verraden dan je gezicht. Ontdek waarom ze sneller tekenen van veroudering tonen en wat kan helpen.

Waarom je handen vaak sneller dan je gezicht verraden dat je ouder wordt

Kijk eens naar je handen. Zie je tekenen van zonneschade? Van veroudering? Wat voor een verhaal vertellen ze? Terwijl je gezicht waarschijnlijk elke ochtend zorgvuldig wordt verzorgd met serums en zonnebrand, krijgen je handen vaak alleen aandacht wanneer ze droog aanvoelen.

Dat is opvallend, want juist je handen worden iedere dag blootgesteld aan zonlicht, water, zeep, schoonmaakmiddelen en wrijving. En naarmate de jaren verstrijken, laat dat sporen achter.

Het goede nieuws is dat een paar kleine gewoontes in je beautyroutine al een groot verschil maken.

Waarom je handen zoveel te verduren krijgen

Je handen zijn bijna voortdurend bezig. Je wast ze tientallen keren per dag, gebruikt ze om schoon te maken, raakt oppervlakken aan en stelt ze bloot aan allerlei weersomstandigheden. Ondertussen worden ze tijdens het autorijden, fietsen of wandelen regelmatig aan uv-straling blootgesteld.

Ze krijgen bovendien lang niet altijd dezelfde verzorging als je gezicht.

Wie iedere ochtend een moisturizer en zonnebrand op het gezicht aanbrengt, denkt er vaak niet aan om hetzelfde met de handen te doen. Handcrème wordt meestal pas gebruikt wanneer de huid al droog of trekkerig aanvoelt.

Dat dagelijkse verschil in aandacht kan op lange termijn zichtbaar worden.

Op de rug van de handen zit bovendien relatief weinig onderhuids vet. Daardoor kunnen volumeverlies, droogte en zichtbare bloedvaten na verloop van tijd sterker opvallen. De huid kan er dunner en minder glad uit gaan zien, terwijl bruine vlekken de indruk van veroudering verder versterken.

Waar komen die bruine vlekken op je handen vandaan?

De bruine vlekken die op de rug van de handen verschijnen, zijn pigmentvlekken, vaak ook ‘ouderdomsvlekken’ of ‘zonnevlekken’. Meestal zijn ze het gevolg van jarenlang opgehoopte blootstelling aan uv-straling.

De huid reageert op uv-licht onder meer door meer melanine aan te maken. Na jaren kan dat leiden tot plaatselijke ophopingen van pigment, waardoor duidelijk begrensde bruine vlekken ontstaan.

Die kunnen al zichtbaar worden voordat iemand zichzelf als ‘oud’ beschouwt. Sommige mensen krijgen ze al vanaf relatief jonge leeftijd, terwijl ze bij anderen pas veel later duidelijk worden. Ik ken zelfs iemand van tachtig die nog geen enkele pigmentvlek op haar handen heeft. Ook haar moeder had opvallend genoeg nauwelijks last van pigmentvlekken.

Niet iedere bruine plek is echter automatisch een ouderdomsvlek. Een plek die verandert in grootte, vorm of kleur, of die onregelmatige randen heeft, verdient extra aandacht. Laat zo’n plek beoordelen door een dermatoloog in plaats van ervan uit te gaan dat het simpelweg een teken van veroudering is.

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Waarom je handen niet altijd dezelfde producten nodig hebben als je gezicht

Het is verleidelijk om je handverzorging simpelweg te behandelen als een verlengstuk van je gezichtsverzorging. Maar je handen hebben met heel andere omstandigheden te maken.

Ze worden veel vaker gewassen en komen vaker in contact met water, zeep, schoonmaakmiddelen en wrijving. Daardoor kan de huidbarrière regelmatig worden belast.

Een beauty product met een actief ingrediënt dat je gezicht goed verdraagt, kan daarom juist irritatie veroorzaken wanneer je het op je handen gebruikt. Zeker wanneer de huid al droog of beschadigd is.

Intensievere handverzorging betekent dus niet automatisch dat je sterkere actieve ingrediënten moet gebruiken. Goede handverzorging is meestal juist milder. Een eenvoudige combinatie van hydraterende en barrière-ondersteunende ingrediënten kan al veel doen. Denk bijvoorbeeld aan glycerine, ceramiden of hyaluronzuur. Ingrediënten zoals vitamine C of niacinamide kunnen daarnaast worden gebruikt wanneer je vooral op pigment en een ongelijkmatige teint wilt focussen. Maar meer is niet altijd beter.

Als je handen droog, rood of gevoelig worden, is het verstandiger om agressief exfoliëren of meerdere actieve producten tegelijk juist achterwege te laten.

De nachtelijke truc die echt werkt

Er is nog een praktisch probleem met handverzorging: alles wat je overdag aanbrengt, verdwijnt vaak snel weer.

Je wast je handen. Je pakt iets vast. Je doet de afwas. Je werkt met je handen. Een crème die je ’s ochtends aanbrengt, kan daardoor binnen korte tijd grotendeels verdwenen zijn. De nacht brengt hier (letterlijk) raad.

Breng voor het slapengaan een rijke handcrème aan en laat die langere tijd op de huid zitten. Als je merkt dat de crème tijdens het slapen snel verdwijnt of je de behandeling wat intensiever wil maken, kun je er dunne katoenen handschoenen overheen dragen. De handschoenen houden de crème urenlang op de huid, in plaats van de korte tijd die het overdag vaak blijft zitten voordat het wordt afgewassen of door wrijving verdwijnt.

Het is geen wondermiddel, maar het kan een eenvoudige manier zijn om een gewoonte die overdag moeilijk vol te houden is wél consequent te maken.

Katoenen handschoenen voor de nacht zijn gemakkelijk online te vinden en kosten meestal maar weinig. Je hoeft ook niet iedere avond hetzelfde paar te wassen: ze worden vaak verkocht in verpakkingen met meerdere paren. Op onze redactie gebruiken we ze zelf ook regelmatig. Het is een van die kleine gewoontes die gemakkelijk onderdeel van je avondroutine kunnen worden.

Zonnebrand is waarschijnlijk de belangrijkste stap

Als je één gewoonte uit je gezichtsverzorging naar je handen zou moeten doortrekken, laat het dan zonnebescherming zijn. Je handen vangen gedurende de dag namelijk meer zonlicht dan je misschien beseft. Tijdens het autorijden ligt de rug van je handen bijvoorbeeld regelmatig in het zonlicht. Ook tijdens wandelen, fietsen of buiten zitten worden ze voortdurend blootgesteld.

Dagelijkse bescherming tegen uv-straling helpt nieuwe zonneschade en pigmentvorming te beperken. Het is daarmee vooral een vorm van preventie: je probeert schade te voorkomen in plaats van die jaren later weer te moeten behandelen.

Maak er daarom dezelfde gewoonte van als bij je gezicht. Breng ’s ochtends zonnebrand aan op de rug van je handen en vergeet ze niet wanneer je langdurig buiten bent. Bij veel blootstelling is opnieuw aanbrengen belangrijk. Dus denk ook aan je handen wanneer je de rest van je zonnebescherming bijwerkt.

Je handen hebben geen ingewikkelde routine nodig

Zoals je ziet, is er maar weinig voor nodig om je handen goed te verzorgen. Je hoeft geen aparte kast vol producten aan te schaffen. Een eenvoudige routine kan bestaan uit drie gewoontes:

Overdag: bescherm je handen tegen uv-straling en gebruik een handcrème wanneer de huid droog aanvoelt.

’s Avonds: breng een rijkere crème aan, vooral wanneer je handen droog zijn. Eventueel kun je katoenen handschoenen gebruiken om het product langer op de huid te houden.

Bij het wassen: vermijd waar mogelijk extreem heet water en agressieve reinigers die je huid uitdrogen.

Daarmee pak je precies de factoren aan waar je handen iedere dag mee te maken krijgen.

Je handen hoeven dus geen ingewikkelde beautybehandeling te worden. Het belangrijkste is dat ze eindelijk dezelfde aandacht krijgen als de huid waar je waarschijnlijk al jaren wél zorgvuldig voor zorgt. Want misschien ligt het probleem niet in het feit dat je handen sneller verouderen, maar vooral in het feit dat je ze jarenlang veel minder hebt beschermd.