Eén kort kapsel met krullen én zes catwalk looks: van natuurlijke bounce tot finger waves. Deze coupe kun je op allerlei manieren stylen.

Van street naar catwalk. Eén kort kapsel met krullen, zes verschillende looks. Foto Charlotte Mesman

Eén kort kapsel met krullen, zes verschillende hair looks. Het korte, natuurlijk krullende kapsel van model Noor Khan vormt het uitgangspunt voor een reeks uiteenlopende runway looks. Van nonchalant en stoer tot gepolijst en sculpturaal. We laten je zien hoeveel mogelijkheden er schuilgaan in een goed geknipt kapsel met krullend haar.

Kort kapsel met krullen

Model Noor Khan tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Het haar van model Noor Khan is kort met natuurlijke krullen en met een langere bovenlengte die naar voren kan vallen. De oren zijn bedekt en in de nek is het haar net iets langer. Dat geeft de coupe een vrouwelijke zachtheid, terwijl de vorm tegelijkertijd modern blijft. Het silhouet houdt het midden tussen een bob en een shag.

De snit is rondom gelijkmatig en licht gelaagd, waardoor de krullen hun eigen vorm en beweging kunnen behouden zonder zwaar of plat te worden. Het haar kan uit het gezicht gedragen worden maar kan het gezicht ook omlijsten, zonder dat er sprake is van een strakke pony of uitgesproken framing. Als het haar wil, valt het spontaan rondom het gezicht.

Juist daarom kun je met deze coupe alle kanten op. Je kunt de natuurlijke krul accentueren, maar ook verzachten, controleren of zelfs bijna volledig wegstylen. Op de catwalk zagen we het allemaal gebeuren.

1. Isabel Marant herfst/winter 2026-2027

Nonchalant met een stoere twist

Een stoere bijna-wet-look bij Isabel Marant. Photo courtesy of Isabel Marant

Bij Isabel Marant krijgt de coupe een uitgesproken nonchalante uitstraling. De natuurlijke krullen zijn bijna volledig weggestyled, maar wie goed kijkt, ziet dat het haar nog steeds staat te springen om weer in de krul te schieten.

Rond de oren ligt het haar relatief strak tegen het hoofd, terwijl bovenop juist meer volume wordt gecreëerd. Een imperfecte finish waarbij het stylingsproduct zichtbaar is, houdt de coupe onder controle zonder dat het resultaat te gepolijst wordt. Het is net-niet-wet, net-niet-perfect en juist daardoor interessant.

De mood: stoer, cool en jong.

2. Chloé herfst/winter 2026-2027

De romantische middenscheiding

Weggestylede krullen voor een kapsel met volume en zachte beweging bij Chloé. Photo courtesy Chloé

Bij Chloé draait alles om de middenscheiding en de textuur. De natuurlijke krullen zijn vrijwel volledig gladgestyled, maar het haar behoudt een lichte slag, volume en een zachte bounce rond het gezicht.

Juist deze look laat goed zien hoe het haar daadwerkelijk geknipt is. Zonder de uitgesproken krul en met een sluikere textuur krijgt de snit een heel andere uitstraling, terwijl de lengte en de vorm van de coupe duidelijk zichtbaar blijven. De middenscheiding maakt het geheel zachter en vrouwelijker.

De mood: vrouwelijk, romantisch en effortless.

3. Alexander McQueen herfst/winter 2026-2027

Krul als sculptuur

Gecontroleerde krullen en een sculpturale vorm bij Alexander Mcqueen. Photo courtesy of Alexander McQueen

Bij Alexander McQueen wordt de natuurlijke krul juist volledig omarmd. De krullen worden niet weggestyld, maar wel zorgvuldig gecontroleerd en gedefinieerd. Daardoor ontstaat bijna een sculpturale versie van de natuurlijke coupe.

De afzonderlijke krullen krijgen meer definitie en de contouren van het kapsel worden duidelijker. Het resultaat is grafisch en modern, met een maximale focus op de gezichtsvorm.

De mood: grafisch, modern en architectonisch.

4. Rabanne herfst/winter 2026-2027

Zachte krullen, speels silhouet

Natuurlijke krullen en naar voren gestylede haar bij Rabanne. Photo courtesy of Rabanne

Rabanne kiest voor een zachtere interpretatie van de natuurlijke textuur. De krullen worden losser gedragen en krijgen een lichte lift bij de kruin. De langere bovenlengte valt over het voorhoofd en vormt een natuurlijke, krullende pony.

Het haar omlijst het gezicht op een speelse manier en behoudt de beweging die zo kenmerkend is voor de oorspronkelijke coupe.

De mood: speels, zacht en licht romantisch.

5. Celine — herfst/winter 2026-2027

De androgynere versie

Een zijscheiding en gecontroleerd volume bij Celine. Photo courtesy of Celine

Bij Celine bepaalt vooral de scheiding het karakter van de coupe. Een uitgesproken zijscheiding brengt het haar naar één kant, terwijl een groot deel van de natuurlijke krul wordt weggestyld.

Er blijft beweging in het haar, maar de textuur ligt veel dichter tegen het hoofd dan de natuurlijke krul eigenlijk zou willen. Daardoor krijgt de korte coupe een meer gestileerde en bijna androgyne uitstraling. De vrouwelijke zachtheid van de krul maakt plaats voor een strakker silhouet.

De mood: stylish, clean en jongensachtig.

6. Dolce & Gabbana lente/zomer 2027

Van krul naar finger wave

Finger waves voor een übergepolijste look bij Dolce & Gabbana. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De meest radicale transformatie zien we bij Dolce & Gabbana. Hier is van de natuurlijke krul vrijwel niets meer te zien. De korte coupe is volledig gladgestyled en omgevormd tot zachte finger waves.

De glanzende finish geeft het haar een uitgesproken vintage karakter. Elke haar lijkt op zijn plaats te liggen: de natuurlijke beweging van de krul is volledig onder controle gebracht met een royale hoeveelheid stylingproduct. Het resultaat is een gepolijste versie van dezelfde korte coupe, maar met een totaal andere uitstraling.

De mood: elegant, geraffineerd en vintage.

Eén coupe, zes karakters

Wat deze looks interessant maakt, is dat de coupe zelf nauwelijks hoeft te veranderen om een totaal ander effect te creëren. De basis blijft hetzelfde: een korte, licht gelaagde snit met langere bovenlengte en genoeg ruimte voor de natuurlijke krul om te bewegen. Het verschil zit in de styling.

Laat je de krul vrij, dan wordt de coupe speels en vrouwelijk. Definieer je hem, dan ontstaat een grafisch silhouet. Werk je de krul weg, dan wordt de vorm zachter of juist stoerder. En met voldoende product kan dezelfde korte coupe zelfs veranderen in een gepolijste vintage look.