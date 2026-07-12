Van speelse pixie cuts tot lange losse lokken: de kapseltrends voor herfst/winter 2026-2027 laten zien dat persoonlijkheid belangrijker is dan ooit.

Winter 2026-2027: niet één trendkapsel, maar persoonlijke kapsels. Photo courtesy of Vivetta

Op de catwalks voor herfst winter 2026 2027 viel niet één specifiek kapsel of een bepaalde haarstijl op, maar de grote variatie. Waar modehuizen vroeger vaak voor elk model dezelfde haarlook kozen, zien we nu in één show meerdere, soms zelfs vele onderling verschillende kapsels langskomen. Net zoals bij de kleding gaat het om een persoonlijke interpretatie van de trends. De samenhang ontstaat niet doordat iedereen hetzelfde kapsel draagt, maar doordat alle kapsels dezelfde sfeer uitstralen.

Dat kwam heel duidelijk naar voren op de catwalk van het Italiaanse modehuis Vivetta voor herfst/winter 2026-2027. Daar zagen we verschillende haarlengtes, texturen en stijlen, allemaal met dezelfde mood: natuurlijke haartexturen en kapsels met karakter, zonder overdreven perfecte styling.

De nieuwe haartrend: gecontroleerde imperfectie

De gemene deler van de kapsels bij Vivetta kun je samenvatten als ‘gecontroleerde imperfectie’. Deze trend die we de afgelopen seizoenen al voorzichtig zagen ontstaan, lijkt voor herfst winter 2026 2027 definitief door te zetten. Perfect geföhnde kapsels (die we overigens nog steeds zien!) maken ruimte voor haar dat beweegt.

Dat betekent niet dat het er rommelig uitziet. Integendeel. Elk kapsel is zorgvuldig geknipt en gestyled, maar laat bewust ruimte voor losse plukjes, natuurlijke textuur en asymmetrische details. Het resultaat is ontspannen, modern en persoonlijk.

Diezelfde gecontroleerde imperfectie zien we ook terug in de modetrends voor het winterseizoen, zoals de intentional layering waarbij kleding eruitziet alsof verschillende lagen heel spontaan over elkaar zijn aangetrokken.

Lang haar, opsteekkapsels en korte kapsels bij Vivetta

Op de catwalk van Vivetta voor herfst winter 2026 2027 zagen we lang haar, halflang haar en korte kapsels. We zagen krullend haar, steil haar en losse opsteekkapsels. We lichten een paar haarlooks uit voor haarinspiratie voor het nieuwe seizoen waarin het niet alleen om je hair cut gaat maar ook om hoe je je haar stylet en wat je ermee uitstraalt.

1. Lang los haar met natuurlijke textuur

Lang los haar met natuurlijke textuur. Photo courtesy of Vivetta

Volgens de allernieuwste haartrends gaan we niet tegen onze eigen haartextuur in, maar versterken we die juist. Dat zagen we ook bij Vivetta. De haarstylisten beperkten zich ertoe om het haar van modellen met krullen enkel wat bij te sturen en vooral goed te verzorgen. Lang, natuurlijk haar is een grote haartrend voor de komende winter.

2. Losse opsteekkapsels

Los opsteekkapsels dat de oorbellen maximaal doet uitkomen. Photo courtesy of Vivetta

Andere modellen met lang krullend haar kregen backstage een los opsteekkapsel aangemeten. Ook deze kapsels met losse lokken vallen in de categorie ‘gecontroleerde imperfectie’. Maar er is ook een andere reden voor: het samenspel tussen kapsels en accessoires. Deze kapsels doen de beeldige oorbellen in deze collectie optimaal tot hun recht komen. De lokken zijn een zachte omlijsting. Overigens is het niet zo dat we geen ‘perfecte’ opsteekkapsels meer gaan zien. Vooral de influencers blijven daaraan vasthouden.

3. Halflang steil haar

Halflang steil haar met beweging in de haarpunten en accent op de accessoires. Photo courtesy of Vivetta

Ook het halflange steile kapsel laat zien dat de natuurlijke haartextuur maximaal wordt gerespecteerd. Maar er is meer: deze look bewijst dat kapsels en accessoires steeds vaker als één geheel worden gestyled.

4. Moderne pixie

Pittige pixie met plukjes en rafelige pony. Photo courtesy of Vivetta

De korte kapsels op de catwalk van Vivetta springen in het oog. Deze verschillen onderling van stijl. De coupe op de catwalkfoto hierboven is een eigentijdse interpretatie van de klassieke pixie. Bovenop het hoofd zien we wat volume, terwijl de haarpunten rond de oren en in de nek bewust wat speelser blijven. Ook de pony ligt niet strak op het voorhoofd, maar valt nonchalant schuin over het gezicht.

5. Kniptechniek belangrijker dan styling

Klassieke pixie met wat langer haar in de nek. Photo courtesy of Vivetta

Dit korte kapsel is iets langer en vrouwelijker dan de moderne pixie hierboven. Opnieuw zien we veel laagjes met zelfs wat zichtbaar haarproduct. Het haar in de nek is wat langer en de zijscheiding is zacht en imperfect. Ook de pony is interessant. Die loopt diagonaal over het voorhoofd waardoor het kapsel een zachtere uitstraling krijgt. Alles is nét niet perfect maar het totaalplaatje klopt.

Dit is geen kapsel dat volume probeert te creëren met heel veel stylingproducten. Het geheim zit vooral in de kniptechniek. Dat is een belangrijke ontwikkeling. We zien steeds vaker dat de coupe belangrijker wordt dan eindeloos föhnen. Op veel catwalks voor herfst winter 2026 2027 komen we dit soort korte kapsels tegen.

Persoonlijkheid is de grootste haartrend van herfst/winter 2026-2027

Het modehuis Vivetta laat met deze collectie zien dat individualiteit steeds belangrijker wordt in de mode.

Het interessante is dat dezelfde ontwikkeling ook zichtbaar is in de make-up op de wintercatwalks waar sommige modellen opvallende lippenstift droegen en andere juist een bijna onopgemaakte uitstraling kregen. In de show van Vivetta hadden sommige modellen eyeliner, anderen niet. Met andere woorden: de make-up is het komende seizoen selectief en persoonlijk. Ook in de modecollecties zien we, zoals gezegd, steeds vaker dat laagjes, kleuren en accessoires op een persoonlijke manier worden gecombineerd. De kapsels volgen hetzelfde idee. De vraag is niet langer welk kapsel iedereen moet dragen, maar welk kapsel het beste past bij jouw gezicht, jouw haarstructuur en jouw persoonlijkheid.

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