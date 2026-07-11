Hangende mondhoeken kunnen je gezicht vermoeider of strenger laten lijken. Ontdek hoe je met make-up je mondhoeken optisch lift.

Hangende mondhoeken opmaken: deze make-uptechnieken vrolijken je gezicht op

Niet alleen de ogen bepalen hoe jong en uitgerust je overkomt, ook je mond speelt een grote rol. Naarmate we ouder worden, kunnen de mondhoeken langzaam iets naar beneden gaan wijzen. Daardoor kun je er serieus, vermoeid of zelfs verdrietig uitzien, terwijl je je helemaal niet zo voelt. Het goede nieuws is dat je met een paar handige make-uptechnieken de aandacht kunt verleggen en je gezicht optisch een lift kunt meegeven. Zonder fillers of ingrijpende behandelingen. We vertellen je hoe je hangende mondhoeken het best kunt opmaken.

Waarom gaan mondhoeken hangen?

Hangende mondhoeken horen bij het natuurlijke verouderingsproces. De huid verliest geleidelijk collageen en elastine, waardoor ze minder stevig wordt. Ook nemen de vetkussentjes in het gezicht af en verandert de botstructuur langzaam. Door de zwaartekracht zakken de weefsels geleidelijk naar beneden.

Daarnaast ontstaan vaak marionetlijnen: de lijntjes die vanaf de mondhoeken richting de kin lopen (niet te verwarren met neuslippenplooien die je neus naar je mondhoeken lopen). Ze versterken het neerwaartse effect en kunnen ervoor zorgen dat je er vermoeid uitziet. Gelukkig kun je met make-up veel doen om dit effect af te zwakken.

Denk altijd in opwaartse lijnen

De belangrijkste regel van anti-aging make-up geldt ook hier:

Opwaartse lijnen verjongen. Neerwaartse lijnen maken ouder.

Probeer daarom alle make-up zo aan te brengen dat de blik vanzelf iets omhoog wordt geleid. Meer over anti-aging make-up kun je lezen in onze complete gids over het opmaken van de rijpere huid.

1. Camoufleer schaduwen rond de mond

Vaak zijn het niet de mondhoeken zelf die opvallen, maar de schaduw die ernaast ontstaat. Gebruik een kleine hoeveelheid concealer die iets lichter is dan je foundation en breng die alleen aan in de schaduw van de marionetlijn, niet over het hele gezicht. Werk de concealer zacht uit zodat de overgang onzichtbaar blijft.

Minder schaduw zorgt ervoor dat je gezicht rustiger en gladder overkomt.

2. Gebruik foundation met beleid

Veel foundation rond de mond lijkt een logische oplossing, maar werkt vaak juist averechts.

Doordat de huid hier veel beweegt tijdens praten en lachen, kan een dikke laag foundation zich ophopen in fijne lijntjes. Werk daarom met dunne laagjes en kies voor een hydraterende foundation met een natuurlijke of satijnen finish. Een licht glanzende huid ziet er bovendien altijd jonger dan een volledig matte huid.

3. Geef je blush een liftende functie

Blush kan veel meer doen dan alleen je gezicht kleur geven.

Breng de blush niet te laag op de wangen aan. Dat trekt het gezicht optisch naar beneden. Plaats het product iets hoger op de jukbeenderen en werk het uit richting de slapen.

Juist deze techniek zie je steeds vaker terug bij professionele visagisten. Ze gebruiken blush niet alleen om kleur toe te voegen, maar ook om het gezicht net iets te liften.

4. Trek de aandacht naar de bovenkant van je gezicht

Wanneer de mondzone wat zwaarder oogt, helpt het om de aandacht naar boven te verleggen. Mooi verzorgde wenkbrauwen, goed gekrulde wimpers en een liftende oogmake-up zorgen ervoor dat de blik automatisch naar de ogen gaat in plaats van naar de onderkant van het gezicht.

5. Kies de juiste lipliner

Veel vrouwen trekken de volledige lipcontour strak over, maar bij hangende mondhoeken is dat niet altijd de beste techniek.

Volg de natuurlijke lijn van de lippen, maar trek de buitenste hoekjes niet verder naar beneden. Je kunt de lipcontour aan de uiterste mondhoeken juist heel voorzichtig iets rechter of minimaal omhoog laten lopen. Het verschil is klein, maar kan verrassend veel doen voor je totale gezichtsuitdrukking.

6. Lippenstift kan je mond optisch liften

Ook de kleur en finish van je lippenstift spelen mee. Het is daarom van belang je lippenstift goed te kiezen.

Een crèmeachtige lipstick met een satijnen glans laat je lippen voller en zachter lijken. Donkere, ultramatte lippenstiften kunnen de mond kleiner laten ogen en de nadruk op de mondhoeken leggen.

Warme roodtinten, rozenhout, bessenkleuren en zachte oudroze tinten zijn vaak bijzonder flatterend voor een rijpere huid.

7. Voorkom dat lippenstift uitloopt

Met het ouder worden ontstaan rond de mond vaak fijne verticale lijntjes.

Gebruik daarom een transparante lipprimer of een kleurloze anti-feathering lipliner voordat je lipstick aanbrengt. Zo blijft de kleur beter op zijn plaats en voorkom je dat lippenstift in de lijntjes trekt.

Wat je beter kunt vermijden

Sommige make-uptechnieken versterken juist het neerwaartse effect. Vermijd daarom:

een dikke laag foundation rond de mond;

blush die laag op de wangen is aangebracht;

een donkere lipliner die duidelijk zichtbaar is;

ultramatte lippenstift op droge lippen;

een lipcontour die de natuurlijke neerwaartse mondhoek volgt.

De belangrijkste les

Hangende mondhoeken hoef je niet te verbergen. Het doel van goede make-up is niet om je gezicht te veranderen, maar om de natuurlijke balans terug te brengen. Door schaduwen te verzachten, de aandacht iets hoger in het gezicht te leggen en opwaartse lijnen te benadrukken, komt je gezichtsuitdrukking vaak direct jonger, frisser en vriendelijker over.

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