Anti-aging: zo maak je een ouder wordende gezichtshuid strakker

Naarmate we ouder worden, verliest onze huid van nature elasticiteit en collageen, wat leidt tot verlies van stevigheid. Jarenlang zonlicht kan dit proces versnellen, waardoor vroegtijdige rimpels en pigmentvlekken ontstaan en de huid verslapt. Hoewel we het verouderingsproces niet kunnen stoppen, zijn er wel manieren om onze huid er jong en gezond uit te laten zien. In dit artikel bekijken we waarom de gezichtshuid zijn stevigheid verliest, wat voor een anti-aging maatregelen je kunt nemen en wat je kunt doen om een verslapte huid weer strakker te maken.

Waarom verliest de huid zijn stevigheid?

Het verlies van huidstevigheid wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder natuurlijke veroudering en overmatige blootstelling aan de zon. Naarmate we ouder worden, produceren onze huid cellen minder collageen en elastine, twee essentiële eiwitten die verantwoordelijk zijn voor de stevigheid en elasticiteit. Daarnaast zorgt langdurige blootstelling aan de zon voor afbraak van collageenvezels, wat leidt tot slappe en rimpelige huid.

Anti-aging tips om huidverslapping tegen te gaan

De eerste stap is preventie. Beperk blootstelling aan de zon door dagelijks een zonnebrandcrème te gebruiken (ook in de winter), beschermende kleding te dragen en de middagzon te vermijden. Dit helpt zonneschade te voorkomen die snellere huidveroudering veroorzaakt. Rook niet, want dat breekt collageen en elastine af. Eet verder antioxidantrijk voedsel zoals vitamine C en E om vrije radicalen van zon en vervuiling die huidcellen afbreken te bestrijden. Blijf goed gehydrateerd om de elasticiteit van de huid te behouden.

Huidverzorging

Een consequente huidverzorgingsroutine is essentieel om je huid zo lang mogelijk strak en glad te houden. Reinig je gezicht ‘s ochtends en ‘s avonds met een milde cleanser om vuil en onzuiverheden te verwijderen. Breng daarna een toner aan om de pH-waarde van de huid in balans te brengen. Gebruik 2 tot 3 keer per week een zachte scrub om dode huidcellen te verwijderen. Hydrateer dagelijks met een rijke anti-aging crème of serum met ingrediënten zoals retinol om de collageenproductie te stimuleren. Kies hydraterende ingrediënten zoals hyaluronzuur en plantaardige oliën. Breng een oogcrème aan die specifiek gericht is op fijne lijntjes en dunnere huid rond de ogen.

Voeding en supplementen

Een dieet vol kleurrijke groenten en fruit, gezonde vetten en magere eiwitten voorziet de huid van vitaminen en antioxidanten. Specifieke supplementen ondersteunen een gezonde huid, zoals visolie met omega-3 vetzuren, vitamine C voor de productie van collageen en bijvoorbeeld polypodium leucotomos, een varenextract, om zonneschade te bestrijden. Vermijd te veel suiker, dat rimpels kan versnellen. Blijf goed gehydrateerd door voldoende water te drinken.

Gezonde levensstijl

Doe aan stress beheersing met yoga of meditatie. Het kan ook helpen om een dagboek bij te houden en negatieve emoties en spanning van je af te schrijven. Vermijd verder rimpels zoveel mogelijk door niet te fronsen en om gezichtsspieren samen te knijpen. Draag een zonnebril zodra de zon zich laat zien! Slaap 7 tot 9 uur per nacht zodat de huid zich kan herstellen. Rook niet want dat breekt collageen en elastine af. Beweging bevordert de doorbloeding voor een gezonde glans. Streef naar 30 minuten per dag. Verdiep je ook eens in vasten. Eén of meerdere dagen vasten bevordert de celvernieuwing (autofagie, een proces dat je moet kennen!) en kan je huid zichtbaar strakker maken. Klik hier om meer over intermittent vasten te lezen.

Klik hier voor beauty advies voor de heren op ADVERSUS