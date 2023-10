Het bob kapsel van Olivia Palermo. Iets voor jou?

Het nieuwe bob kapsel van Olivia Palermo. Foto ADVERSUS

Een kapsel kan je look maken of breken. Een nieuwe hair look kan een heel andere persoon van je maken. Dat laatste bevestigde top influencer Olivia Palermo. De queen of (street) style ging van lang haar naar een vlot bob kapsel.

Van lang haar naar een vlot bob kapsel

Op deze foto Olivia Palermo. Foto Charlotte Mesman

Olivia’s drastische hair change vond plaats in het voorjaar van dit jaar. De bekende hairstylist Andrew J Davis maakte toen korte metten met haar lange lokken en mat de influencer een op één lengte geknipt bob kapsel aan met een haarlengte van net onder de kin.

Het nieuwe bob kapsel van Olivia Palermo. Foto Charlotte Mesman

Klaarblijkelijk bevalt dit bob kapsel Olivia goed want tijdens de Paris Fashion Week voor zomer 2024 (afgelopen eind september begin oktober) droeg ze haar haar nog steeds op kinlengte. En toegegeven, het staat haar goed. Die lange lokken waren mooi en stijlvol maar zo’n bob kapsel maakt eigentijds en trendy.

Kleine paardenstaart

Het nieuwe bob kapsel van Olivia Palermo. Foto ADVERSUS

Dat je er ook alle kanten mee op kunt, liet Olivia ook gelijk maar even zien. Bij de modeshow van Zimmerman had ze haar haar met haarproduct naar achteren gebracht en daar in een klein halfhoog paardenstaartje vastgezet. Verder had ze de voorste lokken los getrokken en droeg ze die in een middenscheiding.

Het is een ogenschijnlijk heel eenvoudig kapsel (gemakkelijk na te doen!) dat heel stijlvol en fris oogt, ook omdat het haar mooi geföhnd is en elk haartje op z’n plek wordt gehouden door het haarstylingsproduct.

Knotje

Het nieuwe bob kapsel van Olivia Palermo. Foto Charlotte Mesman

Voor de modeshow van Giambattista Valli had Olivia voor een zijscheiding met een lange lok gekozen. Ook dit keer had ze het haar aan weerszijden van haar hoofd naar achteren gebracht maar nu was het vastgezet in een ‘half’ knotje (waarbij de achterste lokken niet waren meegenomen). Ook hier lag weer elk haartje op z’n plaats.

Van blond naar kastanjebruin

Let ook even op de haarkleuren van toen en nu. Olivia heeft haar blonde highlights verwisseld voor een bijna egale brunette haarkleur. Ook dit is in lijn met de haar(kleur)trends voor winter 2023 2024.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Misschien haalt Olivia Palermo je over de streep om een bob te laten knippen. Zoals je ziet, kun je met deze haarlengte, die nog steeds heel vrouwelijk is, alle kanten op.

