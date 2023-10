Zin in een nieuwe haarkleur? Check de haarkleur trends voor winter 2023 2024. Van Barbie blond tot jouw eigen haarkleur in 2.0 versie!

Dit zijn de haarkleur trends voor winter 2023 2024. Streetstyle bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

De zin in een nieuwe haarkleur kan zomaar opkomen. Opeens begint het te kriebelen. Als het eenmaal zover is, is er (bijna) geen houden meer aan. Vroeg of laat ga je ervoor. We helpen je alvast op weg met de nieuwe haarkleur trends voor winter 2023 2024.

Haarkleur trends voor winter 2023 2024. De mood

Als we terugkijken naar de haarkleur trends over de afgelopen – pak ‘m beet – vijf, tien jaar dan is heel wat gebeurd. Balayage is een belangrijke plek gaan innemen, we zijn uitgroei gaan omarmen, we hebben ons met enthousiasme op ongewone haarkleuren (blauw, groen, geel en pastels) gestort en zijn zelfs met grijze kleuringen gaan experimenteren. We hebben ook een periode gehad waarbij bijna alle haarkleuren gelinkt werden aan de keuken – chocola, toffee, karamel, tiramisù, caffè latte, honing, marron glacé – en ons aan het watertanden brachten.

Ook binnen bepaalde trends hebben we allerlei dingen meegemaakt. Denk maar eens aan de balayage techniek. Wat we daar niet allemaal mee gedaan hebben (en nog doen). We noemden al de uitgroei (die gingen we op een bepaald moment zelfs opzoeken) maar ook het naast elkaar zetten van meerdere toonaarden, of het lichter of juist donkerder maken van de aanzet. Vorig jaar nog zagen we opeens de zogenaamde ‘money piece’ trend waarbij we de haarlokken rond het gezicht sterk oplichtten.

Sterke effen haarkleuren

Je zou kunnen zeggen dat we qua haarkleurtrends stormachtige tijden achter de rug hebben. Dat gaat het komende seizoen anders worden. Het is alsof het stof dat door al die trends opwaaide, eindelijk neerdwarrelt. De haartrends voor herfst winter 2023 2024 laten een rustig en volwassen beeld zien met sterke, bijna effen kleuren. Het is alsof de ton sur ton trend die al een aantal seizoenen op de mode catwalks domineert nu ook bezit heeft genomen van de haarkleuren. We maken duidelijke keuzes voor een bepaalde kleurnuances.

Natuurlijke nuances

Dit zijn de haarkleur trends voor winter 2023 2024. Foto ADVERSUS

Een andere macro trend is de terugkeer van natuurlijke haarkleuren ofwel haarkleuren die zo dicht mogelijk bij je eigen haarkleur liggen. De tijden dat we de haarkleurtrends blindelings volgden en elke keer weer shockeerden met iets spannends, zijn voorbij. Dichtbij je eigen haarkleur blijven ligt in de lijn van een enorme (en belangrijke) trend: bij jezelf blijven, je eigen individualiteit uitdragen. Het is tijd om je eigen natuurlijke haarkleur weer eens te omarmen. Deze trend komt ook in de buurt van de quiet luxury trend waar we je al maanden mee vervelen. Een voorbeeld van de terugkeer naar de eigen, natuurlijke haarkleur is Gigi Hadid die weer haar eigen blond is. Die natuurlijke haarkleur mag je natuurlijk wel een beetje opleuken en verfraaien met subtiele babylights bijvoorbeeld.

Dit zijn de haarkleuren voor het nieuwe seizoen

Barbie blond

Dit is een koude hoogblonde kleur die (of course!) is geïnspireerd door Margot Robbie in ‘Barbie’. Deze haarkleur krijg je door véél en fijne babylights te laten zetten.

Cachmere Blonde

Cachmere Blonde is een blonde haarkleur met een warme gouden of honingkleurige nuance. Ook voor deze haarkleur is de techniek balayage. Anders dan bij Barbie blond, streef je hierbij naar een natuurlijk resultaat.

Roodtinten

Rode haarkleuren voor winter 2023 2024. Model Louise Robert. Foto Charlotte Mesman

De grootste veranderingen in de haarkleurtrends voor herfst winter 2023 2024 zitten ‘m waarschijnlijk in het rood. Vergeet strawberry rood en kersenrood. Deze winter gaan we in de richting van minder zoetsappige roodkleuren, zoals koperrood, gemberrood, Pippi Langkous rood. Modellen als Louise Robert hebben het roer al omgegooid. Het Belgische model heeft haar aardbeirode lokken verruild meer een meer volwassen roodkleur. Ook hier gaat het uiteindelijk om meer natuurlijke roodkleuren die we min of meer gaan accentueren.

Kastanjebruin

Kastanjebruine haarkleuren. Model bij Chanel. Foto ADVERSUS

Al sinds een paar seizoenen zien we een terugkeer van klassieke kastanjebruin. Brunettes mogen hun haarkleur weer omarmen of iets versterken met warmere nuances.

Zwart

Voor degenen die van een uitgesproken haarkleuren houden, is er: zwart. En dat mag deze winter echt gitzwart zijn. Deze haartrend hebben we onder meer aan Wednesday Addams uit de Netflix-serie ‘Wednesday’ te danken.

