Dit zijn de populairste mode fantasieën voor winter 2023 2024

Dit zijn de populairste fantasieën voor winter 2023 2024. Noppen bij Louis Vuitton. Foto ADVERSUS

Als je de catwalkfoto’s maar ook de meest recente streetstyle foto’s erbij pakt, dan zal je opvallen dat de kleuren voor dit seizoen vrij gedekt en vaak effen zijn. Dat heeft alles te maken met de quiet luxury trend die we de komende tijd nog vele malen zullen noemen. Bovendien is de ton sur ton trend nog steeds enorm populair. Denk dus aan outfits van top tot teen in dezelfde – gedekte en effen – kleur. Al met al levert dat een heel rustig modebeeld op. Waar je overigens af en toe best modieuze prints op mag loslaten :-) We vertellen je meer over de fantasieën voor winter 2023 2024.

Dit zijn de fantasieën voor winter 2023 2024

Dit zijn de populairste fantasieën voor winter 2023 2024. Krijtstrepen bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Ook voor de fantasieën geldt dat we het dit seizoen rustig gaan houden. Opvallend is ook hier dat modeontwerpers en influencers momenteel graag klassieke fantasieën uit de kast halen. Dat heeft natuurlijk weer alles te maken met die quiet luxury trend.

Dit zijn de populairste fantasieën voor winter 2023 2024. Noppen bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

De meest populaire fantasieën voor winter 2023 2024 zijn:

Krijtstrepen : dit is dé print voor winter 2023 2024; de krijtstreep in het grijs of donkerblauw komen we overal tegen en we dragen deze klassieker dit seizoen ook van top tot teen, think bijvoorbeeld een krijtstreep broek met krijtstreep gilet en een krijtstreep blazer.

: dit is dé print voor winter 2023 2024; de krijtstreep in het grijs of donkerblauw komen we overal tegen en we dragen deze klassieker dit seizoen ook van top tot teen, think bijvoorbeeld een krijtstreep broek met krijtstreep gilet en een krijtstreep blazer. Noppen/stippen : witte stippen tegen een zwarte achtergrond zijn de grote favoriet.

: witte stippen tegen een zwarte achtergrond zijn de grote favoriet. Ruiten : in klassieke kleuren maar ook in fellere versies.

: in klassieke kleuren maar ook in fellere versies. Strepen : heel populair is momenteel de Bretonse streep.

: heel populair is momenteel de Bretonse streep. Bloemen : bloemenprints zijn wat minder populair dan een paar jaar geleden maar als we ze tegenkomen zijn ze uiterst geraffineerd en vernieuwend.

: bloemenprints zijn wat minder populair dan een paar jaar geleden maar als we ze tegenkomen zijn ze uiterst geraffineerd en vernieuwend. Slangenprints: veelal voor een detail.

Op z’n retour zijn de grafische prints tegen een lichte achtergrond die de afgelopen seizoenen lange jurken sierden.

Hoe draag je deze fantasieën?

Ruiten met rood. Foto Charlotte Mesman

De meest eenvoudige manier is om ze met neutrals te dragen: zwart, wit, crème, donkerblauw, grijs maar je mag bijvoorbeeld ook voor één felle kleur kiezen, zoals rood.

We zochten een paar streetstyle looks voor je uit waarin je de favoriete prints voor winter 2023 2024 ziet dragen. Het zijn fantasieën die zich gemakkelijk in je look laten integreren en je outfit een instant boost meegeven. Laat je gedachten er maar eens over gaan.

