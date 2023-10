Het nieuwe kapsel van Taylor Hill is een… bixie cut!

Taylor Hill met nieuw kort kapsel bij Mugler in Parijs. Foto ADVERSUS

Als topmodellen de schaar in hun haar laten zetten, dan is dat een moment om even goed te kijken naar hun nieuwe kapsel. Want je kunt er d*nder op zeggen dat je met een nieuwe haartrend te maken hebt. Toen we Taylor Hill tijdens de Paris Fashion Week voor lente zomer 2024 met een bixie cut spotten, konden we niet dan ook niet anders doen dan onze camera’s erop zetten en haar nieuwe haarstijl met je delen.

Het nieuwe kapsel van Taylor Hill

Taylor Hill met wet look bij Elie Saab. Foto ADVERSUS

We kennen voormalig Victoria’s Secret Angel Taylor Hill eigenlijk alleen maar met lang haar. Daarom was het een hele verrassing toen we haar tijdens de Paris Fashion Week voor zomer 2024 bij de modeshow van Elie Saab met een sportief kort koppie spotten. We moesten echt even tweemaal kijken tot het tot ons doordrong dat haar lange lokken er echt af waren. Dat kwam ook omdat haar haar voor deze show met gel naar achteren was gestyled.

Nieuw kapsel Taylor Hill. Bixie cut. Foto Charlotte Mesman

Pas toen ze zich als gast bij de modeshow van Mugler presenteerde, kregen we de gelegenheid haar nieuwe haarsnit goed te bewonderen. Het bleek, zoals gezegd, om een bixie cut te gaan. Bixie cuts zijn enorm trending. Denk maar eens aan Halle Berry maar ook aan topmodel Cara Taylor (yep, weer een ‘Taylor’) die een paar jaar geleden al voor deze hippe coupe koos, en daarmee een voorloper was.

Nieuw kapsel Taylor Hill. Bixie cut. Foto Charlotte Mesman

Voor wie het nog niet weet: bixie cut is een samentrekking van bob en pixie cut. Het is een ideaal kort kapsel voor als je niet direct helemaal kort wilt gaan met een pixie cut of misschien zelfs een buzz cut.

Nieuw kapsel Taylor Hill. Bixie cut. Foto Charlotte Mesman

De bixie cut is bovenop het hoofd vrij lang en bedekt een deel van de oren. Ook achterop het hoofd is het in lange lagen geknipt. Alleen in de nek is het korter zodat je wel echt het idee van een kort kapsel krijgt.

Een bixie cut stylen

Overigens kunnen de proporties per bixie cut verschillen en hangt het er ook een beetje vanaf wat jou goed staat. Je kunt zo’n snit ook op verschillende manier stylen. We zagen al de wet look waarmee Taylor bij de show van Elie Saab vandaan kwam. Bij Mugler had ze de voorkant in een gordijntjespony gestyled maar je kunt zo’n pony ook helemaal over je voorhoofd laten vallen.

Leuk om te weten

Nog leuk om te weten: toen Taylor Hill begin september (2023) voor het eerst foto’s van haar nieuwe korte kapsel postte, dacht het publiek dat het om een pruik ging. Taylor reageerde daarop door snel een video te posten waarin te zien is hoe de beroemde hair stylist Takuya Yamaguch haar haar knipt.

Je zult het met ons eens zijn dat het korte kapsel van Taylor supercool is. Je zou er toch bijna zelf ook voor gaan!

