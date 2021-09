Kort kapsel. De nieuwe hair look voor winter 2021 van Cara Taylor

Nieuw kort kapsel voor topmodel Cara Taylor. Bij Philosophy. Foto Charlotte Mesman

De haartrends voor zomer 2022? Als we op de modellen tijdens de Fashion Week voor lente zomer 2022 mogen afgaan, dan zijn alle haarlengtes cool. Houd je van kort haar, dan moet je echt even het nieuwe korte kapsel van topmodel Cara Taylor zien.

Nieuw kort kapsel voor topmodel Cara Taylor. Bij Philosophy. Foto Charlotte Mesman

Cara Taylor komt van een halflang recht bob kapsel (lees: flob = flat long bob) in een natuurlijke donkerblonde haarkleur. Jarenlang zagen we haar met haar flob hair cut op de catwalks van de belangrijkste modehuizen. Ook tijdens de laatste Fashion Weeks in maart had ze nog een natuurlijke flob.

Kapseltrends 2021. Ken jij het flob kapsel? Topmodel Cara Taylor. Foto: Charlotte Mesman

Maar tijdens de Fashion Week van september 2021 spotten we het model met een übercoole, vrouwelijke pixie cut in een cacaobruine kleur. Het Amerikaanse model – of in ieder geval haar nieuwe kapsel – deed ons aan supermodel Linda Evangelista op het hoogtepunt van haar carrière denken.

Wat ons ook opviel is dat dit korte kapsel Cara’s ogen veel beter doen uitkomen. Hing haar haar voorheen in een lok voor haar gezicht, nu worden haar ogen benadrukt door de vrij lange pony die net even over haar wenkbrauwen valt.

Dit korte kapsel komt vrouwelijk over omdat het in lange lagen met zachte bewegingen is geknipt. Natuurlijk kun je er ook een pittige jongensachtige draai aan geven, bijvoorbeeld door het glad rond je hoofd te stylen.

De haarkleur is in lijn met de haarkleurtrends voor het nieuwe seizoen waarin warme haarkleuren weer volop gaan terugkomen.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en bel dan je kapper :-)

