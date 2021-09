Streetstyle mode winter 2021. In & uit. De beste (en de slechtste) streetstyle outfits

Hoe gaan we om met de modetrends voor herfst winter 2021 2022? Ofwel: wanneer is een streetstyle look geslaagd en wanneer totaal fout? Ontdek het!

Xenia Adonts bij Etro. Foto: Charlotte Mesman

Tijdens de Fashion Weeks trekken de fashionista’s en influencers letterlijk alles uit de kast om ‘photographable‘ voor de dag te komen. Beroemde Instagrammers en TikTokkers steken elkaar de loef af terwijl wannabees wanhopige pogingen doen om de aandacht van de streetstyle fotograferen te trekken. Zie hier direct de valkuil van de mode!

Foto: Charlotte Mesman

Want aandacht trekken staat (vaak) garant voor de slechtste streetstyle looks die je maar kunt bedenken. Als je je niet laat leiden door je stijlgevoel maar door de wens om gefotografeerd en een it-girl te worden, ga je al snel de fout in. Opzichtige outfits springen in het oog maar zijn vaak verre van stijlvol. Stijl en elegantie zijn ingetogen en alleen zichtbaar voor het geoefende oog.

Chiara Ferragni bij Etro. Foto: Charlotte Mesman

Hoe ziet een stijlvolle streetstyle outfit volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2021 2022 eruit?

Kijk naar top-influencers als Leonie Hanne, Chiara Ferragni, Caro Daur en Karina Nigay en je weet ‘hoe het heurt’. Maar zij worden dan ook door de modeontwerpers zelf gekleed.

Karina Nigay bij Max Mara. Foto: Charlotte Mesman

Steeds terugkerende modetrends voor winter 2021 2022 tijdens afgelopen de Milan Fashion Week van september 2021 waren: leren broeken en jurken, oversized blazers, tricot jurken, camelkleuren, tonsurtoon outfits, felle kleuraccenten, weinig maar goed gekozen modeaccessoires, comfort en relaxede volumes, oversized truien met motieven en klassiekers als trench coats met een moderne twist. Een schoenentrend die we nagenoeg overal zagen terugkomen is: donkere mocassins met witte sokken die je tot halverwege je kuit optrekt.

Bij Prada. Foto: Charlotte Mesman

Wat maakt een streetstyle look fout?

Foute streetstyle looks zij die looks die ‘Try too hard’ schreeuwen. Niet voor niets wordt stijl vaak wel gedefinieerd als er ‘ogenschijnlijk moeiteloos goed uitzien’.

Fout zijn ook de outfits met te geconstrueerde snitten, te opzichtige kleuren, te wilde fantasieën. Verder is het oppassen geblazen met strakke lijnen en hoge hakken. Vermijd ook opzichtige modeaccessoires. Een grapje (een afbeelding, een tas in een vreemd formaat) mag – iets wat heel erg fout is, kan ook erg leuk zijn – maar je komt er alleen goed mee weg met een flinke dosis zelfspot.

Foto: Charlotte Mesman

Een andere stijlfout is outfits klakkeloos van de catwalks overnemen want stijl kenmerkt zich door persoonlijkheid en niet door het klakkeloos overnemen van de allernieuwste modetrends.

Fout is (volgens ons) ook het dragen van it-items van vorige seizoenen, vooral tijdens de Fashion Weeks, denk bijvoorbeeld aan de microtasjes van Jacquemus en de ceintuurs met dubbele GG van Gucci. Dit is iets om te onthouden als je wordt overvallen door dat ‘hebben hebben hebben’ gevoel bij het zien van it-items in de mode.

Melody Funck. Foto: Charlotte Mesman

Kortom, de hoofdregel is en blijft: alles waar ‘te’ voor staat is fout. De kledingtip van legendarisch stijlicoon Diana Vreeland om je te kleden en dan alsnog een item (accessoire) uit je outfit te verwijderen, is dus nog altijd waardevol.

Nataly Osman bij Ermanno Scervino. Foto: Charlotte Mesman

Xenia Tchoumi bij Tod's. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en bedenk voor jezelf in welke categorie streetsyle looks (in of out) jij ze zou plaatsen. Wij hebben er zo onze ideeën over :-)

