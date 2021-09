Milan Fashion Week zomer 2022 dag 5. Streetstyle & modellen off-duty. Foto: ADVERSUS

De vijfde dag van de Milan Fashion Week voor zomer 2022 zit erop. Op de catwalks showden onder meer Ports 1961, Ermanno Scervino, MSGM, Salvatore Ferragamo, Dolce & Gabbana en Philosophy. Het was wederom een chaotische dag.

Drommen fans en al dan niet professionele streetstyle fotografen dromden op deze bewolkte maar warme zaterdag samen rond de showlocaties in Milaan. De menigte was vaak zo groot dat er voor auto’s en bussen geen doorkomen meer aan was.

Het hysterische getoeter was niet van de lucht maar noch de woedende verwensingen van de automobilisten noch het gefluit van de politieagenten deed de menigte wijken. Als een lichaam volgden de honderden mensen die te hoop waren gelopen de fashion influencers – Leonie Hanne, Caro Daur, Jessica Wok, Chiara Ferragni – en modellen te fotograferen.

Bij Salvatore Ferragamo werd er nog gelachen maar rond de showlocatie van Dolce & Gabbana waren de vibes op z’n zachtst gezegd negatief. Er was een ‘corona-demonstratie’, twee streetstyle fotografen gingen bijna op de vuist, twee andere fotografen raakten verwikkeld in een verschrikkelijke woordenwisseling (met grove beschuldigen die niets met de mode te maken hadden maar zo erg waren dat we je ze besparen) waar ook omstanders zich mee gingen bemoeien, een fotograaf viel met zijn brommer en mijn camera werd uit handen geslagen en zou gevallen zijn als ik ‘m niet met een band om mijn nek droeg.

Pas bij Philosophy klaarde de sfeer weer en werden we getrakteerd op mooie streetstyle outfits en na afloop van de show ook op plaatjes van de fashion modellen.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en beleef het met ons mee.

