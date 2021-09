Tijdens de Fashion Weeks is er altijd wel één streetstyle look die er met kop en schouders bovenuit steekt. Die look spotten wij vandaag bij Philosophy in Milaan. Hier doe je coole mode ideeën van op.

Milan Fashion Week. Streetstyle mode. Deze look is übercool! 10x Mode trends voor winter 2021. Foto: Charlotte Mesman

Op zoek naar nieuwe mode inspiratie? We hebben een supercoole streetstyle look vers van de Milan Fashion Week voor je. Deze look brengt je (ons in ieder geval) op coole mode ideeën. Maar laten we bij het begin beginnen.

Milan Fashion Week lente zomer 2022 dag 5

Vandaag (zaterdag) was de vijfde dag van de Milan Fashion Week voor lente zomer 2022. De showkalender was overvol. Op ons programma stonden de modeshows van Ports 1961, Ermanno Scervino, MSGM, Salvatore Ferragamo, Dolce & Gabbana en Philosophy. Het was een ingewikkelde dag met show locaties in straten met veel verkeer waardoor het fotograferen een bijna onmogelijk opgave (lees: vechten voor je streetstyle style foto’s) werd.

Supercoole streetstyle look en de modetrends voor herfst winter 2021 2022

We worstelden ons door de modedag heen en werden pas laat in de middag bij Philosophy beloond met supercoole streetstyle outfits. Vooral de look van influencer Amalie Gassman trok onze aandacht. Dit zijn de modetrends voor winter 2021 2022 die wij in haar look spotten en de mode inspiratie die wij van haar outfit opdoen:

1. Groen is dé modekleur. Tijdens deze Milan Fashion Week voor zomer 2022 zien overal GROEN!

2. De haartrends staan ook voor herfst winter 2021 2022 in het teken van ‘ongewone’ kleuren: groen is hot, maar ook blauw en roze zijn cool (om het nog maar niet te hebben over grijs haar). Maar als je een koele platinagrijze kleur combineert met groene en gele kleuraccenten ben je natuurlijk helemaal avant-garde.

3. Ook deze winter gaan we voor winterwit!

4. Plooirokken zijn wederom een huge modetrend. Voor herfst winter 2021 2022 combineren we ze met oversized truien.

5. De blouses voor het nieuwe seizoen hebben romantische kragen en strikken.

6. Fleur je mode look op met felle kleuraccenten en mode accessoires in het rood of oranje (schoenen en tassen).

7. Een instant update van je make-up look voor herfst winter 2021 2022? Ga voor een gekleurde eyeliner. In het groen (yep, wederom groen, bijvoorbeeld).

8. Let op onze woorden: groen en rood, de klassieke kleuren van de kerst, gaan we overal zien, en dan ook nog eens in combinatie met elkaar, iets wat we jarenlang niet gedaan hebben.

9. Voor een up-to-date nail look ga je voor een superlange nagels met een metallic French nail randje.

10. Check de hair look: een laag knotje met sierlijke waves die op hun plaats worden gehouden door schuifspeldjes. Schuifspeldjes zijn weer helemaal hot!

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en interpreteer de modetrends voor winter 2021 2022 volgens jouw persoonlijke smaak.

