Streetstyle fashion foto’s Milan Fashion Week 2022 (dag 4). Tod’s, Missoni, Prada

Streetstyle fashion foto’s Milan Fashion Week 2022. Foto: Charlotte Mesman

De showkalender laat ons tijdens de Milan Fashion Week voor zomer 2022 letterlijk alle hoeken van de stad zien. Voeg daar demonstraties, verkeersopstoppingen en Covid-maatregelen aan toe en je krijgt een beetje een idee van de dramatische logistiek waar wij in deze dagen in de Italiaanse modestad tegen moeten vechten. Maar er staat veel tegenover.

Streetstyle fashion foto’s Milan Fashion Week 2022. De Italiaanse actrice Greta Ferro. Foto: ADVERSUS

Streetstyle fashion foto’s Milan Fashion Week 2022. Foto: ADVERSUS

Streetstyle fashion foto’s Milan Fashion Week 2022. Foto: ADVERSUS

De streetstyle mode bij Tod’s bijvoorbeeld. Bij dit Italiaanse modehuis, vooral bekend om z’n schoenen, zagen we onder de genodigden veel influencers en dan ook nog eens in de mooiste outfits. Minpuntje was de gevaarlijke verkeerssituatie. Voor de streetstyle plaatjes bij deze show hebben we letterlijk ons leven gewaagd.

Streetstyle fashion foto’s Milan Fashion Week 2022. Influencer Leonie Hanne. Foto: ADVERSUS

Streetstyle fashion foto’s Milan Fashion Week 2022. Foto: ADVERSUS

Streetstyle fashion foto’s Milan Fashion Week 2022. Foto: ADVERSUS

Na Tod’s kwamen we voor een dilemma te staan. Rennen naar Missoni, de tweede show van de dag, met het risico dat we Sportmax, de show erna, zouden missen? De meningen onder de streetstyle fotografen zijn verdeeld en uiteindelijk trekken we ons eigen plan, slaan we Missoni over en aanvaarden we de reis naar Sportmax die ergens in de buurt van de luchthaven Linate showt.

Streetstyle fashion foto’s Milan Fashion Week 2022. Foto: ADVERSUS

Het modepubliek dat voor Missoni gekozen had, miste uiteindelijk de Sportmax show met werkelijk dramatische gevolgen voor Sportmax die voor de gelegenheid een huge zaal, een hangar bijna, had afgehuurd die nagenoeg leeg bleef.

Streetstyle fashion foto’s Milan Fashion Week 2022. Foto: ADVERSUS

Streetstyle fashion foto’s Milan Fashion Week 2022. Foto: ADVERSUS

Streetstyle fashion foto’s Milan Fashion Week 2022. Foto: ADVERSUS

Prada daarentegen het geen gebrek aan belangstelling. De fans stonden rijendik voor de ingang de influencers op te wachten. Het modepubliek was goed vertegenwoordigd en er vielen mooie outfits te fotografen al zagen meerdere influencers – gekleed door Prada – er in hun winterse looks (think dikke winterjassen en nepbontjassen) onder de brandende najaarszon wel een beetje ongelukkig uit. De onmogelijke schoenen en laarzen met blokhakken maakten hun werk er niet gemakkelijker op. Wie mooi wil zijn…

Streetstyle fashion foto’s Milan Fashion Week 2022. Foto: ADVERSUS

Streetstyle fashion foto’s Milan Fashion Week 2022. Foto: ADVERSUS

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens – voor vandaag kozen we vooral véél modellen off-duty voor je uit – en beleef de Milan Fashion Week met ons mee.

