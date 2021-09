Modetrends winter 2021. Trend alert: de pin top. Foto: Charlotte Mesman

Zomer 2021 stond in het teken van de crop top en afgaande op de modetrends voor herfst winter 2021 2022 zijn we er voorlopig nog niet vanaf. Zo kwam Fendi met supercoole kabeltruitjes met col die het middenrif bloot laten.

Modetrends winter 2021. Crop top bij Fendi. Foto: Charlotte Mesman

Maar er is nog een andere, spannende nieuwkomer: de pin top! Herinner je je die kleine vestjes uit eind jaren ’90 (de nineties zijn terug!) nog die je van voren sloot door twee touwtjes of koordjes te strikken? Dat vestje is terug met dat verschil dat het aan de voorkant bijeengehouden wordt door een kettinkje of speldje!

Modetrends winter 2021. Trend alert: de pin top. Foto: Charlotte Mesman

De populairste pin tops zijn die van Jacquemus die helemaal los is gegaan met dit thema. Zijn pin tops sluiten met een naamkettinkje waarop (of course) Jacquemus te lezen valt. Met dit idee omarmt Jacquemus een andere nineties/zero’s trend, namelijk die van de naamkettinkjes die – let op onze woorden – ook weer terug gaan komen!

Modetrends winter 2021. Trend alert: de pin top. Foto: Charlotte Mesman

Vraag je je af wanneer je het komende seizoen in hemelsnaam zo’n minuscuul pin topje kunt dragen? Het antwoord is eenvoudig: onder oversized blazers op milde najaarsdagen maar vooral ook als je een feestje hebt. Pin tops zijn het ultieme it-item voor een geslaagde partylook.

Overigens is er wel een beetje lef voor nodig. Deze pin tops mogen dan wel – anders dan de under boob modetrend van afgelopen zomer – niets verhullen maar ze laten toch weinig te raden over!

TRENDYSTYLE