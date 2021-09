Hannah Bennett van MAC: jaren ’90 invloeden in de make-up trends voor winter 2021 2022

Hannah Bennett van MAC over de make-up trends voor winter 2021 2022. Modeshow: Natan. Make-up: Hannah Bennet. Foto: Isabel Janssen voor M.A.C Cosmetics

Er is niemand die ons meer kan vertellen over de allernieuwste make-up trends voor herfst winter 2021 2022 in de wereld, maar vooral ook in Nederland, dan MAC Senior Artist Hannah Bennett. Niet alleen krijgt Hannah vanuit MAC Cosmetics alle nieuwste make-up trends mee maar ook was zij chef de cabine van zeven modeshows tijdens de Amsterdam Fashion Week van september 2021. Wij interviewden Hannah Bennett over de allernieuwste make-up trends.

Welke make-up trends voor winter 2021 2022 zag je tijdens de Amsterdam Fashion Week van afgelopen september voorbijkomen?

‘De trend die mij tijdens de Milan Fashion Week het meest opviel, was de nineties, de comeback van de jaren ’90. De nineties zijn op dit moment overal, in het trend report en de make-up looks van MAC, maar ook in muziek, dans, sportswear, kleding. Alles heeft momenteel een nineties feeling.’

‘Zo gebruikten we tijdens de Amsterdam Fashion Week voor bijna elke modeshow transparante lip gloss (Lipglass Clear). Dit iconische MAC product dat we in de jaren ’90 volop zagen, is weer helemaal up-to-date en je kunt er zoveel mee. Je kunt het op je lippen aanbrengen, maar ook op je jukbeenderen, op je ogen. Je creëert er direct een nineties feeling mee.’

‘Een andere make-up trend uit de jaren ’90 waar wij ons tijdens de Amsterdam Fashion Week, namelijk bij Reconstruct Collective, door lieten inspireren, is: dunne wenkbrauwen. Voor die show creëerde ik samen met de ontwerpers een make-up look met het accent op smalle wenkbrauwen. Dat is ook weer zoiets nineties, van die overgeëpileerde wenkbrauwen.’

‘Voor de Reconstruct Collective show tilden we het naar een ander niveau: we vlakten de wenkbrauwen van de modellen compleet uit en tekenden vervolgens met een eyeliner heel overdreven smalle wenkbrauwen. We gingen er dus helemaal overheen met een overdreven versie maar ondertussen was het wel een ode aan de smalle wenkbrauwen uit de jaren ’90.’

Denk je dat smalle wenkbrauwen (weer) een make-up trend gaan worden?

‘Nee, in ieder geval niet zoals wij dat bij Reconstruct Collective hebben gedaan. De hele look was daar trouwens supernineties. Niet alleen de wenkbrauwen maar ook de lippen. Die hadden we omlijnd met donkere, koele kleuren lippotlood en vervolgens vulden we de lippen in met transparante lip gloss. Dat is ook een nineties trend, en deze trend is zeker gemakkelijker en commerciëler. Dat is meer een everyday make-up trend dan die smalle wenkbrauwen.’

‘Maar of die smalle wenkbrauwen terug gaan komen, dat weet ik niet, al zie je op TikTok wel dingen op dat gebied gebeuren, zoals TikTok influencers met geschoren of gebleekte wenkbrauwen. Bleken is wel weer echt een ding. Dus er zit wel beweging in de wenkbrauwen.’

‘Zelf houd ik van volle wenkbrauwen. Voor de andere modeshows kozen we dan ook voor bushy brows, maar de jongere generaties, Gen-Z, spelen graag wat meer met make-up en details, en originele wenkbrauwen horen daar zeker bij. Maar meer dan smalle wenkbrauwen gaan we – denk ik – gebleekte wenkbrauwen zien. Dat verandert je hele uitdrukking, je hele look.’

Gaan we de nineties ook in de make-up kleuren voor herfst winter 2021 2022 terugzien?

‘Absoluut. Voor de lippen gebruikten we tijdens de Milan Fashion Week, zoals gezegd, lippotlood in koele kleuren, en voor een van de modeshows brachten we ook een koele waas op de oogleden aan met Paint Pot, een crèmeachtige oogschaduw. Zo’n gekleurde waas geeft je die grungy look, wat ook weer een beetje nineties is.’

‘De nineties gaan dus echt in de make-up trends voor winter 2021 2022 terugkomen, met als ster product de transparante lip gloss, die je werkelijk overal voor kunt gebruiken. Voor je lippen, je jukbeenderen, je oogleden.’

Met dank aan Hannah Bennett, MAC Senior Artist. Dank ook aan Gaby Zonnevijle van UPR Agency.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE