7x Mode must-haves voor winter 2021 2022 waar je nooit spijt van zult krijgen

7x Mode must-haves voor winter 2021 2022. Photo: courtesy of Max Mara

De modetrends voor herfst winter 2021 2022 zijn inspirerend. No matter what, we gaan ons MOOI aankleden! De modehuizen hebben zich niet meer laten verleiden tot loungewear en sportswear in grote mate als vorig jaar. Het accent is verlegd naar draagbare, stijlvolle creaties waar we lang plezier van zullen hebben. We zochten 7x topitems volgens de allernieuwste modetrends voor je uit. Hier ga je géén spijt van krijgen.

#1 De camel jas

Camel jassen zijn evergreens en tegelijkertijd mode items. Of je hem nu halflang, kuitlang of enkellang draagt, je komt er stijlvol en up-to-date mee voor de dag.

Modetrends herfst winter 2021 2022. Photo: courtesy of Max Mara

#2 De witte blouse

7x Mode must-haves voor winter 2021 2022. Photo: courtesy of Dior

Witte blouses zijn een hot item, ook volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022. De nieuwigheid: witte blouses met een tutkraagje, als je wilt zelfs met pareltjes (maar superstoere mannelijke modellen mogen ook). #3

#3 De wollen jurk

Chique, vrouwelijk, tijdloos en heerlijk in het dragen: de wollen jurk. De modellen lopen uiteen van figure hugging tot oversize.

7x Mode must-haves voor winter 2021 2022. Photo: courtesy of Chloe

#4 De chique tas

Een chique tas mààkt je outfit. Klassieke vormen en kleuren zijn nog altijd het meest stijlvol.

7x Mode must-haves voor winter 2021 2022. Photo: courtesy of Valentino

#5 De stoere winterlaars

Een paar stoere all-weather winterlaarzen is een absoluut must-have om – weer of geen weer – goed voor de dag te komen.

7x Mode must-haves voor winter 2021 2022. Photo: courtesy of Sportmax

#6 Stijlvolle oorbellen

Een tijdlang gold less is more, maar volgens de modetrends voor herfst winter 2021 2022 gaan we weer volop aan de bijous. Oorbellen zijn een must.

7x Mode must-haves voor winter 2021 2022. Photo: courtesy of Elisabetta Franchi

#7 De wijde spijkerbroek

Een top item voor je wintergarderobe is natuurlijk een up-to-date spijkerbroek. Met één on-trend exemplaar kun je al oneindig veel combinaties leggen.

Spijkerbroekentrends winter 2021. Photo: courtesy of Celine

Bekijk de modefoto’s en/of onze web story maar eens en laat je inspireren voor jouwe nieuwe winterlook.

