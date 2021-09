Modetrends winter 2021: zwarte loafers met witte sokken. Oei!

Modetrends winter 2021: zwarte loafers met witte sokken. Foto: Charlotte Mesman

Witte sokken in zwarte schoenen. We hebben het niet over Michael Jackson, maar wél over de allernieuwste streetstyle modetrend voor winter 2021 2022. Zwarte loafers met witte sokken zijn übercool.

Op het eerste gezicht is het misschien even wennen maar geloof ons, er valt ook veel voor deze modetrend te zeggen. Allereerst zijn loafers ontzettend comfortabel. Met sokken (het mag ook een andere kleur dan wit zijn) zitten ze nog lekkerder.

Grappig is bovendien dat we hier met een gevestigde moderegel breken want sokken in loafers en mocassins zijn eigenlijk uit den boze. Daar gaan we deze winter heerlijk tegenin en dat doen we door de sokken nog eens demonstratief hoog op te trekken.

Deze combi – love it or hate it – laat zich nagenoeg overal mee combineren. Loafers zijn natuurlijk perfect om een preppy look mee te completeren (denk aan geplooide minirokjes in combinatie met deze schoenen en sokken) maar je draagt ze net zo goed onder een broek, rok of jurk.

Het meest geziene model is stoer en mannelijk waardoor deze schoenen prettig contrasteren met vrouwelijke outfits.

Wil je onze mening over deze modetrend voor winter 2021 2022 weten? Wij vinden ‘m cool (maar voel je vrij om het niet met ons eens te zijn)! Het is weer eens iets heel anders en je geeft je winter outfit er een instant boost mee. Dit is zo’n heerlijk trendje waar iedereen iets mee kan, ongeacht je leeftijd of je stijl.

