Het is niet gemakkelijk om wegwijs te worden in het grote aanbod van mascara’s. Wij helpen je op weg. Zo vind je de perfecte mascara.

Zo vind je de perfecte mascara voor jouw wimpers

Het vinden van de perfecte mascara kan een hele klus zijn omdat er zoveel verschillende formules bestaan. Om het juiste type mascara voor jouw wimpers te vinden, kun je het beste eerst in kaart brengen wat jouw wimpers nodig hebben. Met andere woorden: bepaal welk resultaat je wilt bereiken. Heb je lange wimpers en wil je dat ze krullen? Of heb je dunne wimpers en wil je ze graag voller laten lijken? Hier zijn een aantal tips die je helpen de perfecte mascara te vinden voor jouw wimpertype en gewenste look.

Verschillende soorten mascara’s voor verschillende resultaten

Verlengende mascara: als je je wimpers langer wilt doen lijken, kies dan voor een verlengende mascara. Deze mascara’s werken door de illusie van langere wimpers te creëren door middel van verschillende technieken. Tubing mascara’s bijvoorbeeld leggen een soort laagje (letterlijk: buisje) polymeren rond de wimperhaartjes waardoor ze langer (en voller) lijken. Ook mascara’s met synthetische vezels zijn perfect om je wimpers te omhullen en te verlengen.

Volumiserende mascara: voor vollere wimpers kies je een volume mascara. Deze mascara’s hebben vaak een dikkere formule en kunnen ingrediënten zoals nylon of rayon bevatten om volume aan je wimpers toe te voegen. Gebruik een rond mascaraborsteltje met dicht opeengepakte borstelharen dat veel product oppakt zodat je je wimpers maximaal volume meegeeft.

Curling mascara: als je rechte wimpers mooi wilt krullen, dan is een curling mascara vanzelfsprekend de beste keuze. Zoek naar een mascara met een gebogen borsteltje om je wimpers te liften en krullen. Deze mascara’s hebben vaak een formule die is ontworpen om de krul de hele dag op zijn plaats te houden. Voor een extra krullend effect kun je je wimpers voordat je mascara aanbrengt, met een wimpertang bewerken.

Waterproof mascara: Als je wilt dat je mascara bestand is tegen water, transpiratievocht of tranen, kies dan voor een waterproof formule. Deze mascara’s zijn ontworpen om beter bestand te zijn tegen vocht en kunnen vlekken of uitlopen helpen voorkomen. Houd er echter rekening mee dat waterproof mascara’s moeilijker te verwijderen zijn, dus zorg ervoor dat je een zachte oogmake-up remover gebruikt. Een ander oplossing zijn de tubing mascara’s die meestal ook waterbestendig zijn.

Gekleurde mascara: als je wel van een vleugje kleur houdt, experimenteer dan eens met een gekleurde mascara. Deze mascara’s zijn verkrijgbaar in verschillende tinten en kunnen je oogmake-uplook een extra twist meegeven. Combineer een gekleurde mascara met een neutrale oogschaduw voor een leuke en speelse look.

Informeer je: zoals altijd geldt weer dat je er even in moet duiken. Bekijk het aanbod mascara’s en vergelijk verschillende soorten met elkaar, loop een parfumerie binnen of bezoek verschillende websites, bijvoorbeeld Make-up bij Kruidvat.

Het kiezen van het juiste borsteltje

Naast het selecteren van de juiste formule, kan het kiezen van het juiste mascara borsteltje ook het verschil maken bij het bereiken van de gewenste wimperlook. Hier zijn enkele tips voor het vinden van het perfecte mascaraborsteltje voor jouw wimpertype.

Rechte wimpers: als je rechte wimpers hebt, kies dan voor een mascara met een gebogen borsteltje. Dit zorgt voor een onmiddellijke lift en krult je wimpers waardoor ze er volumineuzer en gedefinieerder uitzien. Breng de mascara in meerdere lagen aan. Gebruik van tevoren een wimpertang en maak bij het aanbrengen van de mascara een zigzagbeweging over de hele lengte van je wimpers.

Korte wimpers: als je korte wimpers hebt, zoek dan naar een vol mascaraborsteltje met dikke haartjes. Hiermee kun je royale lagen product op je wimpers aanbrengen en krijg je een vollere, volumineuzere look. Probeer ook eens een rubberen borsteltje.

Moeilijk te bereiken haartjes: als je moeite hebt om de haartjes in je ooghoeken te bereiken probeer dan eens een kleiner en preciezer borsteltje. Hierdoor kun je elke wimper afzonderlijk kleuren en een meer gedefinieerde look creëren. Korte en fijne borsteltjes zijn ook perfect voor de wimperhaartjes onder je ogen.