Alles wat je moet weten over mascara borsteltjes

De ene mascara is de ander niet. En het ene mascara borsteltje is het andere niet. Eigenlijk zijn mascara borsteltjes minstens zo belangrijk als de formule van de mascara zelf. De fabrikanten doen er van alles aan om de borsteltjes ergonomische vormen te geven die zelfs de kleinste haartjes kunnen bereiken.

Er zijn verschillende typen mascaraborsteltjes en daarbij is niets aan het toeval overgelaten. Elke type borsteltje is speciaal ontwikkeld voor een bepaalde functie. Er zijn borsteltjes die een natuurlijk resultaat geven, er zijn er die je wimpers zwaar aanzetten, er zijn er die je wimpers juist langer doen lijken. Maar welk type borsteltje doet nu wat?

De verschillende typen mascara borsteltjes

Natuurlijke (vezel)borsteltjes versus synthetische borsteltjes

Het verschil tussen natuurlijke en synthetische borsteltjes is tegenwoordig niet zo groot meer. In de regel neemt een natuurlijk borsteltje meer product op (het zuigt het op) en ben je dus sneller door je mascara heen, maar ook dat is relatief want een heel dicht synthetisch borsteltje neemt, zij het op een andere manier, ook veel product op. Eigenlijk is de keuze tussen synthetisch of vezels meer een kwestie van stijl. De een houdt van klassiek, de ander van modern. Verder zijn vooral de vorm en de formule die je gebruikt bepalend voor het resultaat dat je bereikt.

Rubberen borsteltjes met wijd uitstaande tandjes

Deze borsteltjes helpen je om je wimpers te definiëren.

Gekrulde/gebogen borsteltjes

Ideaal om je wimpers te krullen. Houd de ‘bocht’ omhoog en beweeg het borsteltje met een zigzag beweging van de wimperaanzet richting de haarpuntjes. Voor super véél volume breng je vooral veel product bij de wimperaanzet aan. Doe niet teveel mascara op de puntjes want dan worden ze te zwaar en is je krul weg!

Smalle en dunne borsteltjes

Handig voor een verlengend effect, vooral geschikt voor korte wimpers. Met deze borsteltjes krijg je een heel natuurlijk effect en vermijd je klontjes. Je begrijpt het al: dit is een precisie instrumentje. Smalle borsteltjes zijn ook onmisbaar als je licht gekleurde wimpers hebt omdat je hiermee heel dicht bij de wimperaanzet kunt komen. Voor volume ga je er later met een dikker borsteltje overheen. Smalle borsteltjes zijn heel geschikt voor je onderwimpers.

Dikke borsteltjes met de haartjes dicht op elkaar

Perfect voor veel volume omdat het borsteltje veel product opneemt. Hoe dikker je borsteltje, hoe voller je wimpers!

Borsteltjes in de vorm van een kam

Geschikt om de wimpers te scheiden, klontjes te verwijderen en voor definitie.

Borsteltjes in de vorm van een kerstboom (van onderen breed en naar boven toe smal toelopend)

Voor lengte én volume! Het product zit vooral onderin het borsteltje, en dat zorgt voor volume. De top helpt je om de wimpers te separeren en te verlengen. Gebruik dit borsteltje eerst horizontaal om het product over je wimpers te verdelen. Gebruik dan het smalle puntje van het borsteltje voor de wimperpuntjes. Het puntje is ook ideaal voor je onderwimpers. Dit borsteltje heeft een twee-in-één gebruik.

Ronde borsteltjes (als een balletje)

Deze borsteltjes – ze zien eruit als een kastanjebolster! – zijn perfect voor de details en voor kleine, afzonderlijke haartjes. Dit borsteltje is een must-have (voor erbij) voor perfectionisten.

Mascara borsteltjes. Tip!

Gooi mascara borsteltjes waar je goed mee overweg kunt niet weg als de mascara op is, maar maak ze schoon met make-up remover en gebruik ze voor andere mascara’s. Dip mascara borsteltjes van mascara’s die je nog gebruikt niet zomaar in andere formules om een mix van de formules te voorkomen (tenzij je dit juist wilt!).

Let op!

Gebruik geen mascara’s of mascara borsteltjes van anderen. Let ook altijd op of de visagisten op de make-up afdeling in een warenhuis of in een parfumerie een nieuw (wegwerp) mascara borsteltje voor jouw wimpers gebruiken.

