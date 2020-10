Rokkentrends winter 2020 2021. De minirok is terug

Stelling: in crisistijd worden de rokken langer. Als dat zo is, kunnen wij – als we naar de rokkentrends voor herfst winter 2020 2021 kijken – twee conclusies trekken: 1. het is geen crisis of 2. de regel klopt niet. Een derde verklaring, en dat misschien de meest plausibele, is dat de minirokjes die op de catwalks voor herfst winter 2020 2021 voorbij kwamen huppelen (want ja, de minirok is terug!) al vòòr de komst van de Covid-crisis waren ontworpen. Hoe het ook zij, de minirok is, volgens de modetrends voor herfst winter 2020 2021, weer in-trend!

De minirokken voor herfst winter 2020 2021 zou je kunnen onderverdelen in twee stijlen: 1. het schoolmeisjes plooienrokje (Dior) en 2. het seventies (doorknoop)minirokje (Celine). Beide rokjes waaieren licht uit met zo’n flatterend A-lijntje die je benen slanker doet lijken dan een recht jaren ’80 rokje. Veel rokjes hebben bovendien een hoge taille waardoor je benen langer lijken.

Met de minirok komen ook zwarte pantykousen weer in beeld. En verder komen al die laarzen die we deze winter zien (en dragen) enorm goed van pas als je je aan een kort rokje wil wagen. Bij Dior en Celine werden de korte rokjes met respectievelijk platte schoentjes (voor de kostschoolmeisjeslook) en hoge platformschoenen geshowd. Valentino daarentegen kwam met gewaagde combinatie: (tweed) minirok met daaronder stoere combat boots!

Op de minirokjes voor winter 2020 2021 kun je dragen wat je wilt. Een chique blouse met spikkeltjes of balletjes (zowel bij Dior als bij Celine!) met daarover een oversize blazer, een jaren ’80 bodywarmer, of een lange (al dan niet mouwloze) klassieke winterjas. Verder is het heel leuk om met fantasieën te spelen. Combineer verschillende ruiten met elkaar of ga voor een total tweed look zoals bij Valentino.

Bekijk de foto’s maar eens. Misschien ga ook jij (weer) aan de minirok!

