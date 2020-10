Chic op regenlaarzen, ook als het niet regent. Wie had dat ooit gedacht? En toch is het één van de hotste (en gemakkelijkste) modetrends voor herfst winter 2020 2021.

Zin in een casual-chique modelook? Haal je kaplaarzen maar tevoorschijn! En draag ze onder een trench coat, onder een lange jurk, onder een longuette of over skinny pants. Regenlaarzen zijn één van de hipste maar ook meest praktische (en gemakkelijkste) modetrends voor herfst winter 2020 2021.

Met klassieke hoge kaplaarzen in de geijkte, groene kleur ga je op safe. Je kunt ze letterlijk overal mee combineren. Geraffineerde versies van deze regenlaarzen, die je vast als kind al gedragen hebt, vind je tegenwoordig ook bij de grote winkelketens.

Gewaagder zijn de Puddle Boots van het Italiaanse cult-merk Bottega Veneta. Deze korte en – laten we eerlijk zijn – oerlelijke kaplaarsjes zijn een must-have / hebbeding van modebewuste fashionista’s. Het bijzondere aan deze Puddles is dat ze ‘zelfdestructief’ zijn: ze zijn vervaardigd uit polymeer dat biologisch afbreekbaar is.

Supertrendy zijn de pastelkleurige, gevoerde laarzen van Prada. De dikke trackzolen zijn helemaal in lijn met de allernieuwste schoenentrends voor herfst winter 2020 2021. Van alle modellen zijn dit soort laarzen wellicht het warmst, het meest waterproof, en natuurlijk ook ontzettend hip.

Bekijk onze foto’s en haal je regenlaarzen of kaplaarzen tevoorschijn. Waar wacht je nog op? Gelijk aantrekken is ons advies. Wat je ook draagt. Want volgens de modetrends voor herfst winter 2020 2021 draag je ze zelfs onder je mooiste outfits, ook als het niet regent!

