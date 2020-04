Bakrecept. Chocoladevlammetjes. Deze Italiaanse gebakjes zijn verrukkelijk!

Deze chocoladevlammetjes (fiamme al cioccolato) zijn mijn absolute favoriet! Je vindt ze in elke zichzelf respecterende Italiaanse pasticceria. De chocoladesmaak is diep en donker, en wordt versterkt door het ondeugende scheutje rum dat erin zit. Onweerstaanbaar lekker! Elke keer als we in Italië in de pasticceria taartjes gaan eten, kies ik ‘fiamme’!

Het was nooit in me opgekomen dat ik deze verrukkelijke ‘dolcetti’ ook zelf zou kunnen maken. Totdat ik het recept van een Italiaanse vriend kreeg en het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk bleek te zijn! Ik kon mijn geluk niet op toen ik mijn eerste zelfgemaakte fiamme proefde. Net zo lekker als in Italië! En wat ik kan, kan jij (zeker) ook!

Hieronder vind je het recept. Het scheutje rum is optioneel. Ik gebruikte pure chocolade met een percentage van 85%. Hierdoor is de smaak heel sterk en zuiver, maar als je van zoet houdt, zou ik een lager percentage kiezen.

Buon appetito!

Ingrediënten voor circa 20 chocoladevlammen

Voor de zandkoekjes

125 gram koude boter

75 gram bloem

75 gram suiker

1 eidooier

vanillesuiker

Voor de vulling

100 gram chocolade 75% of meer

10 gram boter

100 ml room

rum

Voor de chocoladedip

200 gram chocolade

1 sinaasappel (geraspte schil)

Bereiding

Doe de blokjes koude boter en de bloem in een kom en vermeng ze met elkaar. Dit kan met de mixer met deeghaak, maar ook met een vork. Zodra je een kruimelachtig geheel krijgt, voeg je de suiker, eidooier en vanillesuiker toe. Kneed het deeg met de hand af tot een veerkrachtige deegbal. Wikkel het deeg in vershoudfolie en laat het ongeveer een half uur in de ijskast rusten. In de tussentijd maak je de vulling (ganache).

Doe de room, chocolade en boter in een steelpannetje en laat het geheel au bain marie, onder voortdurend omroeren, met elkaar versmelten. Voeg de rum toe en vermeng het geheel tot een zachte crème. Laat de crème ongeveer een half uur in de ijskast afkoelen.

Ondertussen maak je de zandkoekjes van het deeg dat je in de ijskast hebt gelegd. Bestuif je werkoppervlak (aanrecht) met bloem en rol het deeg uit tot een grote lap van ongeveer 4 mm hoog. Steek de koekjes uit met een rond vormpje (of een glas) en leg ze op een bakplaat met bakpapier.

Bak de koekjes in ongeveer 12 minuten gaar (verwarmde oven, 180 graden). Ondertussen maak je de chocoladevulling. Houd de koekjes onderwijl in de gaten. Haal ze uit de oven voordat ze gaan bruinen en laat ze afkoelen op een rooster.

De Italiaanse vriend die mij dit recept gaf, deed met een keukenpipet op elk koekje nog een druppel rum voordat hij er de vulling opspoot. Het is maar een idee, maar wel zo lekker!

Neem nu de chocoladecrème uit de ijskast en klop die met de mixer op tot een luchtige chocolademousse. Doe de chocolademousse in een spuitzak/garneerspuit met een geribbeld mondstuk en verdeel de mousse over de zandkoekjes. Om het idee van ‘fiamme’ (vlammen) te krijgen, maar je er een soort torentjes/vlammetjes van. Zet de koekjes met de vlammetjes in de ijskast en maak de chocolade coating.

Smelt de chocolade in de microwave (of au bain marie) in een kommetje dat vrij diep is maar ook wijd genoeg om de vlammetjes met je vingers in te kunnen dopen. Doop de vlammetjes in de chocolade en plaats ze op een rooster (met daaronder plastic of papier om de chocoladedruppels op te vangen). Strooi de geraspte sinaasappel over de vlammetjes als decoratie maar ook voor de smaak. Het parfum van pure chocolade met sinaasappel is onweerstaanbaar!

Plaats de chocoladevlammetjes in de ijskast. Zodra de chocolade gestold is, zijn ze klaar!

Serveer deze ‘dolcetti’ bij de thee of koffie. Heb je er nog over, bewaar ze dan in de ijskast.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE