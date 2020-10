De allernieuwste haarkleurtrend voor herfst winter 2020? Mushroom blonde. Paddenstoelenblond. Kun jij een geschiktere haarkleur voor de herfst bedenken? Zoek op internet maar eens naar deze haarkleur. De meest schitterende afbeeldingen zullen over je beeldscherm rollen.

De nieuwe mushroom blonde haarkleur die Vips en influencers in de ban houdt, houdt het midden tussen beige, grijs, zilver en brunette, en dat is opvallend.

Na de warme haarkleuren van de afgelopen seizoenen gaan we ook weer haarkleuren met koele(re) ondertonen zien!

Niet iedereen is overigens overstag. Tijdens de (schaars bezochte) Milan Fashion Week vierden nazomerse highlights vooralsnog hoogtij. Opvallend was dat veel influencers en VIPjes (voetbalvrouw Melissa Satta, front rower Olivia Palermo) zich met (donkere) uitgroei presenteerden.

Die uitgroei werd enigszins ‘goedgemaakt’ door wat blonde strepen in de lokken rond het gezicht (de zogenaamde ‘money piece highlights’). Eén van de positieve (als we dit woord in deze context mogen gebruiken) dingen van de Covid-crisis is dat uitgroei inmiddels écht algemeen geaccepteerd is, en misschien zelfs tot ultieme haarkleurtrend verheven is. Soms gaat die zover dat alleen de haarpunten nog oplichten.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Misschien kun je er iets mee?

TRENDYSTYLE