Blazers zijn hip, trendy en jong. Het stoffige kantoorimage is eraf. Volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2020 2021 dragen we ze (juist!) buiten de context van de werkvloer (waar we in deze tijd overigens op zich al sporadisch een voet zetten). Met andere woorden: smart working is gèèn reden om die chique donkerblauwe blazer niet te dragen!

Dat blazers hip en cool zijn, blijkt alleen al uit het feit dat we tijdens de Fashion Weeks ongewoon veel modellen off-duty in blazers zagen. De meest geliefde jasjes zijn vrij klassiek, maar oversize, lang en met brede schouders. We zagen zowel single-breasted als double-breasted colbertjes dragen. Favoriete kleuren zijn donkerblauw en colbertjes met klassieke ruiten.

Zo spotten we Nederlands topmodel Luna Bijl in een donkerblauwe double-breasted blazer (colbertje met overslag en dubbele rij knopen) met zijden revers. Ze droeg deze blazer, dat gemakkelijk voor smokingjasje kan doorgaan, met een brede ceintuur en een paar witte sneakers. Zo maakte Luna van de blazer een casual-chique jurk. Een idee voor modelook?

Deens collega-model Mona Tougaard droeg eveneens een donkerblauwe blazer. Zij had gekozen voor een single-breasted exemplaar dat ze met bijbehorende broek droeg. Onder de blazer draag ze niet meer dan een minuscule top met bandjes en een zilverkleurige schakelketting. Deze look is wellicht wat gewaagd voor het ‘normale leven’ maar vervang het mini-topje/behaatje door een mooie (crop)top en je ziet er supercool uit!

Hiermee komen we meteen aan een derde blazer look die onder de modellen populair is: de combinatie van een blazer met een croptop, een casual broek en een paar gympen.

Ook deze look is superjong en cool. Is een blote buik je te koud (of teveel van het goede) ga dan voor een mooi coltruitje. Het maakt voor het geheel niet zoveel uit. Waar het om gaat, is dat je de blazer, op zich een klassiek en ‘serieus’ kledingstuk, volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2020 2021 op een nonchalante, casual manier draagt!

TRENDYSTYLE