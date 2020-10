Eyeliner is één van de grootste make-up trends voor herfst winter 2020 2021. Probeer deze romantische rock make-up look met zwarte eyeliner en liefblozende roze wangetjes!

Eyeliner is een huge make-up trend voor herfst winter 2020 2021. Je kunt er allerlei ‘draaien’ aan geven. Klassieke, zwarte eyeliner met felrode lippen is een top make-up look voor dit seizoen maar er kan zoveel méér! Neem nu de romantische rock make-up look die topvisagist Tom Pecheux samen met het team van MAC Cosmetics voor de modeshow van Moschino (herfst winter 2020 2021) creëerde.

De wintercollectie van Moschino is geïnspireerd door Marie Antoinette, en dit komt vooral tot uiting in de torenhoge, pastelkleurige pruiken. Aan Tom Pecheux de opdracht om er een make-up look bij te creëren. Dat deed de beroemde make-up artiest, en hoe! Deze make-up look is tegelijkertijd pittig, vlot maar ook een tikkeltje romantisch. (Zie de make-up look zonder pruik op de foto hieronder)

Focus in deze make-up look ligt op de ogen (heel handig als je een mondkapje draagt). Pecheux koos ervoor de buitenste ooghoeken zwaar en zwart aan te zetten en de eyeliner richting de slapen in een hoekje door te trekken. Halverwege de oogleden, richting de binnenste ooghoeken, vervaagt het lijntje. Bekijk de foto’s en het video interview met Pecheux maar eens.

Gewoonlijk combineer je zo’n eyeliner met rock invloeden met een pips gezichtje (super rock) of felrode lippen (een klassieker). Tom Pecheux ging tegen alle regels in door de wangetjes van de modellen op te maken met een romantische zachtroze blush die hij ONDER de koontjes aanbracht. Voor de oogleden zelf gebruikte hij een zachtoranje oogschaduw waarmee hij de romantische feeling versterkte. De wenkbrauwen maakte hij natuurlijk op en borsteltje hij ietwat omhoog. De lippen kreeg een matte, rozebeige kleur.

Voordeel van de romantisch twist in deze eyeliner make-up look is dat-ie de gelaatstrekken verzacht en verjongend werkt (roze in je gezicht is sowieso altijd anti-aging!). Bekijk de make-up foto’s maar eens. Is dit geen supercoole look? En nog gemakkelijk na te doen ook! Snel mee experimenteren, zouden we zeggen.

