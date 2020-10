De laarzentrends voor winter 2020 2021 zijn heftig! We zetten ze voor je op een rijtje. De hotste en allernieuwste laarzen van A tot Z. Check je modekennis en maak je keuze!

Laarzen zijn een absolute mode must-have voor herfst winter 2020 2021. Eigenlijk is één paar niet eens genoeg, want de allernieuwste laarzentrends voor het komende seizoen laten zoveel verschillende, inspirerende en soms ook heel heftige modellen zien. We zetten de laarzentrends voor winter 2020 2021 voor je op een rijtje. Van A tot Z. Loop er maar eens doorheen en maak je keuze.

A van Afzaklaarzen

B van Berglaarzen (ook voor in de stad!)

(ook voor in de stad!) C van Combat boots!!! Dit is waarschijnlijk dé allerbelangrijkste laarzentrend voor winter 2020 2021

D van Details : studs, riempjes, schakelkettingen (!)

: studs, riempjes, schakelkettingen (!) E van Enkelaarzen . Hot: Chelsea boots met dikke zolen!

. Hot: Chelsea boots met dikke zolen! F van Frankstein (veel laarzen zijn dit seizoen zò zwaar en lomp dat ze Frankenstein-achtig aandoen)

(veel laarzen zijn dit seizoen zò zwaar en lomp dat ze Frankenstein-achtig aandoen) G van Gesplaarzen

H van Hakken : schuine cowboyhakken, hoge hakken, halfhoge hakken

: schuine cowboyhakken, hoge hakken, halfhoge hakken I van Inventief (zoals de schattige laarsjes bij Fendi)

(zoals de schattige laarsjes bij Fendi) J van Jaren ’70 laarzen (die je over je broek draagt!)

(die je over je broek draagt!) K van Kleur (rood, paars, wit, geel, blauw, groen)

(rood, paars, wit, geel, blauw, groen) L van Lieslaarzen en Laklaarzen

en M van (Isabel) Marant die de zogenaamde ‘ruched boots‘ herintroduceerde (hoge leren boots met geplooid/aangerimpeld leer)

N van Neutrale kleuren : meer dan ooit zijn laarzen in het wit, beige, karamel, tabak of bruin in de mode

: meer dan ooit zijn laarzen in het wit, beige, karamel, tabak of bruin in de mode O van Overknee boots

P van Paardrijlaarzen. Met stip op nummer 1: de paardrijlaarzen in zwart leer met bruine omslag van Chanel

R van Rubber/kaplaarzen (superhip voor onder een klassieke wintermantel of een longuette) en Rijglaarzen (laag en hoog)

(superhip voor onder een klassieke wintermantel of een longuette) en (laag en hoog) S van Strak (en elastisch als een kous) en Suède (afzaklaarzen)

(en elastisch als een kous) en (afzaklaarzen) T van Trackzolen (dé trend voor winter 2020)

(dé trend voor winter 2020) U van Uitersten : van kuise kuitlaarsjes tot (bijna) angstaanjagende Frankenstein-boots

: van kuise kuitlaarsjes tot (bijna) angstaanjagende Frankenstein-boots V van Vierkante neuzen

W van Western boots (yep, ze doen nog mee!)

(yep, ze doen nog mee!) X van ?

Y van You : aan jou de keuze!

: aan jou de keuze! Z van Zwaar: zware laarzen (zoals combat laarzen) in contrast met romantische outfits.

