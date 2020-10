Modetrends 2020 2021. Het wordt een warme, wollige knitwear-winter. WE LOVE IT!

Knitwear, tricot, breisels & haaksels – noem het zoals je wilt -, het is een huge modetrend voor herfst winter 2020 2021. Koploper op dit gebied is het Italiaanse modehuis Dolce & Gabbana. Het ontwerpersduo overspoelde de catwalk in de (ex)bioscoop Metropol in Milaan met de beeldigste truien, vesten, jurkjes met haaksels, gebreide (kamer)jassen, kunstige weefsels, en gebreide topjes met bijbehorende broekjes die hebberig tot en met maken! Soms is de knitwear stoer, met grote kabels, soms verfijnd, lieflijk en romantisch, al dan niet gecombineerd met kant en satijn.

Het was alsof het Italiaanse ontwerpersduo had voorzien dat we een groot deel van het jaar 2020 in huis zouden doorbrengen en dat we voor behoefte zouden hebben aan zachte items, warm en troostend als een omhelzing. Overigens zijn de creaties zodanig dat je ze ook perfect buitenshuis laten dragen. Je kunt er zelfs mee naar een feestje! Zo mooi en luxueus is het allemaal.

De modecollectie voor herfst winter 2020 2021 is tevens een ode aan het Italiaanse vakmanschap en de Italiaanse traditie, met het accent – zoals gezegd – op knitwear. In deze collectie van Dolce & Gabbana komen alle traditionele handwerktechnieken terug: haken, kruissteken, weefsels, breiwerk waarin borduursels en weefsels van linten zijn verwerkt.

Deze winter dragen we, als het aan Dolce & Gabbana ligt, lange vesten met grote kragen over gebreide topjes met bijbehorende korte broekjes. Dit soort warme en wollige ‘speelpakjes’ zijn een top modetrend voor herfst winter 2020 2021. Je combineert ze met gebreide tassen en zelfs met gebreide pantoffeltjes! Onder gebreide jurkjes dragen we – je raadt het al – gebreide, lange kousen of afzaksokken. Voor de avond zien Dolce & Gabbana ons in breisels en haaksels die verrijkt zijn met een zilverpuntje of een metallic accentje. En voor een meer formele gelegenheid is daar het wollen ‘mantelpakje’, bestaande uit een longuette met bijbehorend vest en topje, in een chique grijswitte melange!

Vanzelfsprekend haal je er op z’n Dolce & Gabbaans een heleboel modeaccessoires bij: kettingen met stenen, kraaltjes en kruisen, diademen en gebreiden mutsen! Je ogen zet je mooi aan met eyeliner en je mond stift je rood.

Kortom, breisels en haaksels zijn een waanzinnige en zwoele maar warme modetrend voor herfst winter 2020 2021. Is tricot jouw ding dan kun je je hart ophalen! Bekijk de catwalkfoto’s van Dolce & Gabbana maar eens.

