Halflange kapseltjes blijven fascineren. VIPs, celebs, influencers en fashion modellen kennen de power van bob- en lobkapsels. Bekende voorbeelden van topmodellen met halflang haar zijn Bella Hadid en inmiddels ook Kaja Gerber (dochter van Cindy Crawford). Maar ook andere fashion modellen stelen (letterlijk) de show met beeldige, haflange kapseltjes. Op deze kapselfoto’s zien je Amerikaans fashion model Quinn Mora met een snoepje van een halflang kapseltje volgens de allernieuwste haartrends. Wij fotografeerden het model bij de modeshow van Sportmax voor lente zomer 2021.

De haarsnit

Quinn Mora’s haarsnit is heel eenvoudig. Haar haar is op kaaklengte op één lengte bot afgeknipt. Deze haarlengte is geschikt voor elk type haar, ook voor fijn haar. Het kan niet fout gaan! Elke kapper weet deze haarstijl te knippen.

De haarkleur

Juist omdat deze haarsnit zo simpel is, is het mooi om met geraffineerde haarkleuren te spelen. Quinn’s haar is van nature donker maar door er een paar hazelnootkleurige highlights met een warme ondertoon in te zetten, krijgt haar haar diepte en beweging. Vraag je kapper om het subtiel te houden. Ga voor highlights die net iets lichter zijn dan je eigen haarkleur. De hazelnootkleur is schitterend voor de herfst!

De haarstyling

Met een halflang kapseltje als dat van Quinn kun je alle kanten op. Volgens de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2021 blijven we experimenteren met slag, wet looks en haarproducten die je in het haar ziet zitten.

Voor de modeshow van Sportmax voor lente zomer 2021 kregen Quinn en de andere modellen een zwoel wet lookje aangemeten. De gel werd niet over de hele haarlengte aangebracht maar enkel in de haarpunten en rond het gezicht, zodat het leek alsof de modellen hard gerend of gesport hadden en hun haar vochtig was geworden van het transpiratievocht. Of alsof ze waren nat gespat door een herfstige bui! Zie erin wat je wilt. In ieder geval laat deze hair look zien hoe we ook volgens de allernieuwste haartrends voor 2021 spelen met verschillende texturen.

Nu laten knippen!

Geïnspireerd geraakt? Dit is ongetwijfeld een kapseltje om nu mee te experimenteren. De coupe is uiterst geschikt voor de herfst en winter omdat de haarlengte net boven sjaals, coltruien en kragen van winterjassen uitkomt. Tegen de tijd dat het zomer is, is je haar bovendien weer lang!

