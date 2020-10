Laat de winter maar komen! De modetrends voor herfst winter 2020 2021 houden ons warm. En trendy! We hebben 7 stylingstips voor je die je modelook voor dit seizoen luister kunnen bijzetten:

1. Ga voor lichte, natuurlijke tinten

Het is zo gemakkelijk om je te verliezen in het zwart, blauw, bruin en grijs van je wintergarderobe. Maar waarom zou je? Wie zegt dat je in de herfst en winter geen lichte kleuren kan/mag dragen? Koop dat jack of die jas nu eens in een lichte versie. En draag er lichte kleding in natuurlijke kleurnuances onder. Wit, crème, beige, tabak, camel. Het leven lijkt ineens een stuk minder zwaar!

2. Lange jurken (met fantasieën) zijn multifunctioneel

Je lange (zomer)jurken – met of zonder fantasie – vormen fantastische basics voor het winterseizoen. Draag ze met een blazertje en een ceintuur in je taille voor een geklede look. Combineer ze met een grote coltrui voor een casual look. Draag ze met een strak truitje en een jasje of vest zodat het rokken lijken. Met een paar hoge laarzen eronder hoef je niet eens per se aan de panty.

3. Een goede investering? Een lange winterjas

Klassiekers zijn terug in de mode. Lange, klassieke winterjassen zijn terug in beeld. Ze vormen een optimale investering omdat 1. je ze letterlijk overal over kunt dragen (ook over een spijkerbroek met trui) en omdat 2. ze tijdloos zijn en je er meerdere seizoenen mee zult doen. Dus heb je nog warme winterjacks hangen en wil je dit seizoen in een jas investeren, kijk dan eens bij de klassiekers.

4. Ga voor kleurrijke modeaccessoires

Completeer je winterlook met chique, kleurrijke modeaccessoires. Effen is dé modetrend voor herfst winter 2020 2021. Ga voor tassen en schoenen in kleur. Ook een mooie sjaal of een felle lippenstift kunnen je outfit (en mood) nieuw leven inblazen. Kijk ook eens bij de ceintuurs en riemen. Ze zijn niet alleen waanzinnig trendy maar permitteren je ook om je silhouet vorm te geven en nieuwe volumes te creëren. Draag eens een ceintuur over je blazer. Of snoer een smal riempje in je taille voor een hypervrouwelijk effect.

5. Chic of stoer in leer

De rekken van de grote kledingwinkels en boetieks staan stijf van het (nep)leer. Leer is chic en vlot. Een leren broek of een lange leren rok vormt een toegevoegde waarde voor je wintergarderobe. Speel met contrasten. Een leren onderkant met een romantische blouse bijvoorbeeld levert verrassende en up-to-date looks op.

6. Hoge laarzen onder/over broeken en jurken

Weet je even niet welke schoenen je onder een bepaalde broek of rok moet dragen? Hoge laarzen vormen altijd de uitkomst. Ze staan overal goed onder. Iedereen zou een paar hoge laarzen moeten hebben. Als je van een seventies look houdt, ga dan voor laarzen met een brede schacht die je over je broeken kunt dragen.

7. Het is de winter van de knitwear!

Nooit zagen we zoveel wol (en kasjmier) op de catwalks als voor herfst winter 2020 2021. Lange wollen vesten in dustermodel, korte wijde vesten met franjes, korte coltruitjes… volgens de modetrends voor herfst winter 2020 2021 gaan we het allemaal dragen. Knitwear is trendy, hip én warm!

Veel modeplezier!

