Wit is een top (niet)kleur voor herfst winter 2020 2021. Op de catwalk zagen we schitterende creaties in optisch en gebroken wit voorbij komen: sprookjesachtige lange gewaden, tuttige jaren ’50 jurkjes, jaren ’80 creaties met geweldige schouders, broekpakken met een pittige, mannelijk snit. Voor ieder wat wils. De komende winter gaan we in het wit (tenminste, als we op de nieuwste modetrends voor herfst winter 2020 mogen afgaan)!

De (niet)modekleur wit laat zich deze winter opvallend gemakkelijk dragen. Aan de ene kant omdat veel materialen uitgesproken winters zijn, aan de andere kant omdat het deze winter gemakkelijker is dan ooit om combinaties te leggen.

Uitgesproken winterse materialen zagen we voor heerlijke, knuffelige wollen of kasjmier truien in oversize formaat met grote col, maar ook voor beeldige overjassen en wollen longuettes. Supercool zijn de witte broekpakken (zie met name Dior) die je nu al met een stoer T-shirt kunt dragen.

Creaties die wat minder winter-proof zijn zoals de lange, witkanten of semi-transparante jurken of de korte, witte minirokken gaan we deze winter met dikke (!) pantykousen en lange stoere, zwarte boots dragen (of met witte regenlaarzen!). Over je jurk draag je een dik vest. De modetrends voor herfst winter 2020 2021 maken het er ons gemakkelijk op!

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren. Wit kan je altijd en overal aan.

