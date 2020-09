Modetrends herfst winter 2020 2021. Hot: regenlaarzen

OMG! Regenlaarzen zijn hot. Dancing In The Rain. Volgens de nieuwste modetrends voor herfst winter 2020 2021 draag je regenlaarzen zelfs onder een avondjurk. Wat jij?

Had jij ooit gedacht dat regenlaarzen ‘hot’ zouden worden? Wij niet! En toch is het zo. Volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2020 2021 dragen we regenlaarzen dit seizoen te kust en te keur. Zelfs onder avondjurken.

Regenlaarzen zijn trendy en je draagt ze onder iedere willekeurige outfit. Niet duidelijk is of het ook daadwerkelijk moet regenen, of dat je je ze ook mag dragen als de weerberichten geen neerslag voorspellen. Die beslissing laten we aan jou over :-)

Feit is dat regenlaarzen hot zijn. We zagen ze op de catwalk van Kenzo (onder regenjassen met schitterende dessins), we zagen ze bij Prada onder futuristische outfits, en we zagen ze – last but not least – op de catwalk van Bottega Veneta. Dat zegt alles. Sinds Daniel Lee (1986) het creatieve roer van Bottega Veneta (letterlijk: Venetiaanse werkplaats) overnam, is dit Italiaanse modehuis toonaangevend.

Op de catwalk van Bottega Veneta showden de meest fantastische creaties (met of zonder franjes) met (lompe) regenlaarzen. Bekijk de foto’s maar eens en haal je regenlaarzen maar tevoorschijn. Deze winter mag je erop dansen! Hakken gaan in de ban, regenlaarzen zijn hot! Je mag er zelfs mee naar een bal!

