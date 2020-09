Kapseltrends herfst winter 2020. Kort dameskapsel met jaren '80 plukjes

Daar gaan we wéér! Plukjes en laagjes zijn terug. De jaren ’80 zijn weer in zwang. De kapseltrends voor herfst winter 2020 2021 staan in het teken van korte kapseltjes uit de Eighties. Met een moderne kwinkslag natuurlijk.

Neem nu het korte kapseltje van het Braziliaanse model Anna Herrera. Wij spotten dit model backstage bij de modeshow van No. 21 in Milaan. Anna’s kapseltje is superschattig en jaren ’80 ten voeten uit.

Dit korte dameskapsel is vrouwelijk en hip. Het haar is over de hele lengte in lagen geknipt waardoor je interessante volumes krijgt. Bovenop het hoofd zijn de lagen wat korter waardoor het kruintje opspringt. In de nek is het haar ietwat langer (maar net geen nektapijtje).

Het mooiste aan dit kapseltje is de ‘choppy’ pony die richting de oren in een puntig bakkebaardje overloopt. Juist dit detail maakt dit korte kapsel up-to-date. Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Misschien is het iets voor jou?

