Make-up trends winter 2020. Oogschaduw en eyeliner

Als je maar lang genoeg wacht, komt alles terug. Momenteel zien we een opleving van de jaren ’90. Die jaren doen zich ook gelden in de make-up trends voor herfst winter 2020 2021. Karakteristiek voor de negentiger jaren waren de minimalistische stijl en het gebruik van bruintinten. De make-up looks waren natuurlijk maar met een twist.

Voor de modeshow van Missoni liet top visagist Lynsey Alexander zich in het bijzonder inspireren door de make-up look die Craig Mcdean voor Guinevere van Seenus, topmodel uit de negentiger jaren, creëerde. Lynsey Alexander interpreteerde deze make-up look (samen met het team van MAC Cosmetics) op een eigentijdse manier. Backstage bij de show vertelde ze ons hoe we te werk moeten gaan om deze look – ‘kind of minimalistic with maximum outcome‘ – te creëren. Bekijk het video interview maar eens en lees onder de video verder. We zetten de stappen voor je uiteen.

Make-up trends winter 2020. Make-up in jaren ’90 stijl is hot! Zo doe je dat

De totale look: een minimalistische, natuurlijke, niet al te perfecte huid met zacht aangezette contouren, roestbruine oogschaduw boven en onder de ogen, voor sommige modellen een streepje zwarte eyeliner onder de buitenste ooghoeken (voor een Japansachtig effect) en lichtbruine lippenstift.

De huid: voor je huid gebruik je een mix van vloeibare foundations (hier: Waterweight Foundation en Studio Fix van MAC) met weinig dekking en een camouflage product waar nodig. Gebruik je camouflage, breng het dan over je foundation aan en klop het product als het ware in je huid voor een natuurlijke, minimalistische huid.

De ogen: breng een roestbruine oogschaduw die goed bij je huidskleur past in een ovale, vervaagde vorm rond je ogen aan en doe daarover een kleurloze gloss of crème (hier: Mixing Medium Shine van MAC) voor een natte textuur. Als je wilt, kun je een penseelstreek eyeliner als een grafisch element onder de onderste wimperrand aanbrengen.

De lippen: geef je lippen een zachtbruine kleur met een vloeibare lippenstift (hier: Powder Kiss Liquid Lipcolor van MAC in de kleuren ‘Sorry Not Sorry’ en ‘Devoted to Chili’). Teken de contouren van je lippen met een lippotlood in dezelfde kleur.

De wenkbrauwen: borstel je wenkbrauwen met een kleurloze wenkbrauwgel voor een natuurlijke, verzorgde look.

Veel plezier met deze make-up look!

