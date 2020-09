Modetrends herfst winter 2020 2021. Wollen vesten

Haal je vesten (of die van je oma of mannetje) maar weer tevoorschijn! Volgens de modetrends voor herfst winter 2020 2021 gaan we ze weer volop dragen.

Oversize, met dierenprint, lang, kort, in zachte wol of luxueuze kasjmier. Vesten zijn terug in de mode. Je draagt ze (dicht geknoopt) als trui of losjes en nonchalant als jas. Vesten zijn toppers voor herfst winter 2020 2021. Sinds jaren zagen we niet zoveel vesten op de catwalk. Voor het nieuwe seizoen zijn ze helemaal terug. Ben jij er klaar voor? We hebben een aantal stijlregels voor je.

#1 Supertrend: vest over vest

Bij het superhippe modehuis Dsquared2 zagen we vest over vest! Lange vesten (tot op de grond) werden over korte vestjes gedragen. Om het allemaal hip te houden, werden beide vesten gecombineerd met een kort, leren minirokje in jaren ‘ 80 stijl. Het ruiten houthakkeroverhemd onder het korte vestje behoedde deze look voor een zekere ‘vulgariteit’. Een ander interessant detail is dat het kleine vestje scheef is dicht geknoopt!

N.B. Het lange vest bij Dsquared2 is verrijkt met franjes, een andere supertrend voor herfst winter 2020 2021.

#2 Vest met dierenprint en pofmouwen

Op de catwalk van het Italiaanse modehuis Fendi zagen we een lang vest dat om vier redenen opviel: 1. het werd als trui op een longuette rok gedragen, 2. het had een dierenprint, 3. het had pofmouwen en 4. het werd met een ceintuur in de taille geshowd. Vier actuele modetrends in één!

#3 Vest als jas-jurk

Bij het Italiaanse modehuis Missoni werd het vest als jas-jurk over leggings geshowd. Het patroon was ‘Missoniaans’ en het vest werd met een knitwear ceintuur in de taille gedragen. Ook de leggings en zelfs de tas hadden een ingeweven patroon. Moraal van het verhaal: fantasieën zijn nog steeds hot en je mag verschillende patronen met elkaar combineren.

Bekijk de modefoto’s maar eens, haal je vest(en) tevoorschijn en maak moderne combinaties.

