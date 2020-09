De juiste roklengte (liefst midi), een perfect gesneden jasje met schootje, een blouse met roesjes rond de nek, een paar leren handschoentjes, een vintage beugeltasje, een paar keurige pantykousen en paar geraffineerde schoenen met hoge hak. De mode voor herfst winter 2020 2021 laat een übervrouwelijke en uiterst geraffineerde stroming zien.

Ook in de schoenentrends voor herfst winter 2020 2021 zien we deze ‘bon ton’-stijl terug. Onder tuttige (maar toch ook wel weer sensuele) midi-rokken gaan we deze winter hoge Mary Janes of sandaaltjes met plateauzool en stevige, hoge hak dragen.

Vorig seizoen al showde Prada hoge, lakrode Mary Janes. Dit seizoen zagen we een veelvoud van deze ultravrouwelijke, hooggehakte schoenen op de catwalk van Celine by Hedi Slimane. Ook het Italiaanse modehuis Ermanno Scervino kwam met hooggehakte sandaaltjes met plateauzolen die werden geshowd met halfhoge lurex kousjes.

Met deze ‘tuttige’ schoenen komen ook pantykousen weer in beeld. Zwart, maar ook rood. Wij zouden er zelfs ragfijne panty’s met een naad bij durven te halen, op voorwaarde dat de rest van je outfit helemaal ‘bon ton’ en zò overdreven tuttig is dat het modern wordt.

