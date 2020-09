De kapseltrends voor herfst winter 2020 2021 laten een groot aantal korte kapsels in verschillende haarstijlen zien. Een topper is de charmante pixie cut van Nederlands topmodel Nikki Tissen (Nikki prijkte op de junicover van Vogue (!) Nederland en daarmee hebben we meteen alles gezegd).

Tot 2018 had Nikki Tissen een weelderige bos donkerblond haar dat tot ver over haar schouders viel. Toen ze exclusief voor Prada werd geboekt, knipte top hair stylist Guido Palau haar lange manen af en mat hij onze landgenote een extreem stijlvol kort, gelaagd kapsel met een choppy pony aan. Voor Nikki was het een shock. Ik zal er wel een tijdje mee rondlopen en dan kijken hoe het eruit ziet als het uitgroeit, dacht ze. Maar inmiddels zijn we twee, drie jaar, en Nikki heeft nog haar pixie cut!

Een pixie cut à la Nikki Tissen – hoe kort ook – leent zich voor allerlei looks. Toentertijd in 2018 toverde het beauty team bij Prada haar om in een gesofistikeerde jaren ’60 It-girl met lange (nep)wimpers. Op de junicover van Vogue Nederland heeft Nikki een zachte, vrouwelijke uitstraling. In een editorial van Vogue Tsjecho-Slowakije waarin Nikki onlangs te bewonderen was, was haar korte haar glad om haar hoofd gestyled zodat je de indruk kreeg dat ze lang haar heeft. Met zo’n korte look kun je onverwacht veel kanten op.

Wij ontmoetten Nikki backstage bij de modeshow van N21 in Milaan. Haar haar was daar vrij natuurlijk gestyled. De gelaagde haarsnit kwam daarbij volledig tot zijn recht. Zoals je ziet, is het haar bovenop het haar in laagjes geknipt waardoor je een speels kruintje krijgt. De pony is choppy. De zijkanten en het haar in de nek zijn vrij kort. Al met al is het een heel clean kapseltje, kort maar tegelijkertijd vrouwelijk. Deze haarlengte permitteert je om vaak van haarkleur te veranderen. Volgens ons ligt er een net wat blonder gloedje over Nikki’s haar.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Wordt dit jouw nieuwe kapsel voor herfst winter 2020 2021?

