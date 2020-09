Franjes vormen één van de hotste modetrends voor herfst winter 2020 2021. Deze winter zijn ze superlang en überchic. Check it out!

Afgelopen seizoenen zagen we franjes al voorzichtig terug in beeld komen. Dit detail maakte onderdeel uit van de seventies (hippie) invloeden in de mode. De franjes voor herfst winter 2020 2021 zijn daarentegen veel eigentijdser, moderner, en liefst tientallen (zo niet meer!) centimeters lang! Franjes vormen één van de hotste modetrends voor herfst winter 2020 2021.

Franjes zijn hot. Nagenoeg elk kledingstuk en elk modeaccessoire voor herfst winter 2020 2021 kent deze winter wel een ‘franje-versie‘. Rokken, jurken maar ook broeken zijn versierd met – of bestaan geheel uit – franjes. Een spectaculair voorbeeld is de rode broek met franjes van Bottega Veneta. Maar ook bij Prada, Ferragamo, Dior en Alberta Ferretti zagen we franje-jurken en -rokken op de catwalks voorbij komen huppelen.

Wollen franjes, franjes met steentjes of kristallen, fijne franjes, brede franjes, en vooral eindeloos lange leren franjes. We gaan het allemaal zien (en dragen). Ze sieren niet alleen de kledingstukken maar ook tassen en zelfs sjaals.

Bij Gabriele Colangelo zagen we ronde sjaals (in leer en andere materialen) met franjes tot op de grond die je – met grandioos resultaat – met je winterjas of outfit kunt combineren.

Bij zowel Bottega Veneta en Gabriele Colangelo zagen we leren tassen met lange leren franjes die je outfit luister bij zetten. Zo’n handvol van lange franjes die vrolijk achter je aanzwieren verheffen je winteroutfit tot een überchique glam-outfit. Iets om in de gaten te houden!

