Modetrends herfst winter 2020 2021. Lange jurken

De modetrends voor herfst winter 2020 2021 laten (weer) volop lange jurken zien. De trends zijn opmerkelijk. Something old, something new.

Ben jij nog steeds weg van je lange jurk met bloemenprint? Of van die kanten lange jurk van een paar seizoenen geleden? Je kunt er gerust op zijn: je komt er van de winter nog heel goed mee weg. Maar de modetrends voor herfst winter 2020 2021 laten ook nieuwe jurkentrends zien. Het is elke keer weer hetzelfde liedje: something old, something new.

Something old. Deze jurkentrends blijven

Deze jurkentrends voor herfst winter 2020 2021 zullen je bekend voorkomen van de afgelopen seizoenen:

kanten jurken

bloemenprints (zowel micro als macro)

etnische prints en invloeden

animalier prints (luipaardprints, slangenprints)

pailletten

(nep)leren jurken (deze trend is ‘red hot’)

Deze jurkentrends zijn nieuw*

*Nieuw is altijd betrekkelijk want de ontwerpers laten zich maar al te graag inspireren door het verleden. Deze jurkentrends voor herfst winter 2020 2021 zijn ‘nieuw’ in die zin dat we ze een tijdje niet gezien hebben, maar nu weer in zwang zijn:

terugkeer naar effen kleuren

ingetogen kleuren: bruin, donkerblauw, grijs, zwart, wit

optisch wit voor de winter

slank afkledende silhouetten

ruitenjurken

luxe, winterse (en warme!) materialen

franjes (‘red hot’)!

jaren ’50 en ’60 invloeden (A-lijntjes!)

camel kleuren

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.

