Haarkleurtrends herfst winter 2020 2021. Platinablond

De haarkleurtrends voor herfst winter 2020 2021 laten een terugkeer zien naar volle, bijna monochrome haarkleuren. Wellicht geen echte nieuwigheid (er is bijna nooit iets nieuws onder de zon), maar wel een welkome afwisseling op balayages en highlights (die overigens nog altijd heel populair zijn). Eén (volle) haarkleur voor herfst winter 2020 2021 viel ons in het bijzonder op: de platinablonde haarkleur van Nederlands model Ellen ten Berge.

Ellen’s platinablonde haarkleur laat zien hoe mooi zo’n bijna ‘effen’ haarkleur kan zijn. Je maakt er een enorm statement mee. Dit soort haarkleuren zagen we in allerlei nuances op de catwalks. Met name donkere kleuren als chocoladebruin en espressobruin zijn heel geliefd. Maar ook een koude, hoogblonde kleur als die van Ellen is waanzinnig hip.

Een platinablonde haarkleur is vooral geschikt voor vrouwen die:

a. piepjong zijn. Zo’n haarkleur verwacht je niet bij een rimpelloos jong bekkie.

b. niet meer zo jong zijn en al van nature grijs. Het is dé manier van je grijze haar een trendy twist mee te geven.

Deze haarkleur is minder geschikt als je tussen categorie a en b in zit. Als je de eerste rimpels begint te krijgen, kan deze haarkleur averechts werken en kun je beter voor een anti-aging goud/warmblond gaan.

Ben je van jezelf vrij donker, besef je dan wel dat een hoogblonde haarkleur ‘high maintenance’ is!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren. Is deze haarkleur te licht voor jou, dan zijn er altijd nog de hippe brunette-haarkleuren die we de komende winter veel gaan zien. P.S. Let ook even op de superchique outfit die Ellen showt. Leer op leer is een huge modetrend voor herfst winter 2020 2021.

